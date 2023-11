Բակտերիալ հիշողություն. ինչպես են մանրէներն օգտագործում երկաթը ռազմավարություններ փոխանցելու համար

By

Օսթինի Տեխասի համալսարանի գիտնականները հետաքրքիր բացահայտում են արել. բակտերիաները կարող են հիշողություններ ստեղծել, ինչպես մարդիկ կարող են՝ ակտիվացնել հատուկ վարքագիծը: Այս հիշողությունները կարող են փոխանցվել սերունդների միջով և վճռորոշ դեր խաղալ վտանգավոր վարակների ձևավորման և հակաբիոտիկների նկատմամբ կայունության զարգացման գործում:

Proceedings of the National Academy of Sciences ամսագրում հրապարակված հետազոտության մեջ հետազոտողները հատուկ ուշադրություն են դարձրել E. coli բակտերիաների և նրանց կողմից տեղեկատվության պահպանման համար երկաթի մակարդակի օգտագործման վրա: Նրանք պարզել են, որ երկաթի ավելի ցածր մակարդակ ունեցող բակտերիաների բջիջները ավելի լավ են ներծծվում, մինչդեռ բիոֆիլմեր ձևավորող բակտերիաները երկաթի ավելի բարձր մակարդակ ունեն: Հավասարակշռված երկաթի մակարդակ ունեցողները ցուցաբերել են հակաբիոտիկների հանդուրժողականություն: Այս «երկաթե հիշողությունները» պահպանվել են առնվազն չորս սերունդ, նախքան անհետանալը մինչև յոթերորդ սերունդը:

Չնայած բակտերիաները չունեն ուղեղ կամ նյարդային համակարգ, նրանք կարող են տեղեկատվություն հավաքել իրենց միջավայրից և պահել այն ապագա օգտագործման համար: Հետազոտության առաջատար հեղինակ Սուվիկ Բհաթաչարիան բացատրում է, որ բակտերիաները կարող են օգուտ քաղել պահված տեղեկատվության արագ հասանելիությունից, եթե հաճախակի հանդիպել են որոշակի միջավայրի:

Երկաթը, լինելով Երկրի վրա ամենաառատ տարրերից մեկը, կարևոր դեր է խաղում բջջային գործընթացներում: Հետազոտողները առաջարկում են, որ երկաթի ցածր մակարդակը առաջացնում է բակտերիալ հիշողություններ՝ ձևավորելու արագ շարժվող միգրացիոն պարս, մինչդեռ երկաթի բարձր մակարդակը ցույց է տալիս, որ միջավայրը հարմար է բիոֆիլմ ձևավորելու համար:

Բակտերիալ հիշողության այս ըմբռնումը նոր հնարավորություններ է բացում բակտերիալ վարակների կանխարգելման և դեմ պայքարի համար: Թիրախավորելով երկաթի մակարդակները, որոնք էական նշանակություն ունեն վիրուլենտության համար, հետազոտողները կարող են մշակել թերապևտիկ միջոցներ՝ բակտերիաների ռազմավարությունը խաթարելու և դրանք ավելի զգայուն դարձնելու համար:

Եզրափակելով՝ այս ուսումնասիրությունը ընդգծում է բակտերիաների հետաքրքրաշարժ ունակությունը՝ հիշողությունները պահելու և ապագա սերունդներին փոխանցելու համար: Բացահայտելով բակտերիաների վարքագծի մեխանիզմները՝ գիտնականները բացում են պոտենցիալ ռազմավարություններ՝ բակտերիալ վարակների դեմ պայքարելու և հակաբիոտիկների դիմադրության դեմ պայքարելու համար:

FAQ

Ի՞նչ են բակտերիալ հիշողությունները:

Բակտերիալ հիշողությունները պահված տեղեկատվությունն է, որին բակտերիաները կարող են մուտք գործել և օգտագործել հատուկ վարքագիծն ակտիվացնելու համար՝ ի պատասխան շրջակա միջավայրի գրգռիչների:

Ինչպե՞ս են բակտերիաները պահում հիշողությունները:

Բակտերիաները պահպանում են հիշողությունները՝ օգտագործելով սովորական քիմիական տարրեր, ինչպիսին է երկաթը, որպեսզի կոդավորեն և փոխանցեն տեղեկատվությունը իրենց սերունդներին հետագա սերունդների ընթացքում:

Ի՞նչ դեր է խաղում երկաթը բակտերիալ հիշողության մեջ:

Բակտերիաների բջիջներում երկաթի մակարդակը գործում է որպես հիշողություն պահելու և մուտք գործելու հիմնական գործոն: Երկաթի ավելի ցածր մակարդակ ունեցող բակտերիաների բջիջները ավելի լավ են կուտակվում, մինչդեռ երկաթի ավելի բարձր մակարդակ ունեցողները բիոֆիլմեր են կազմում: Երկաթի հավասարակշռված մակարդակը կապված է հակաբիոտիկների հանդուրժողականության հետ:

Ինչպե՞ս կարող է մեզ օգտակար լինել բակտերիալ հիշողության ըմբռնումը:

Բակտերիալ հիշողության ըմբռնումը հնարավորություններ է բացում նպատակային թերապևտիկ միջոցների մշակման համար՝ բակտերիալ ռազմավարությունները խաթարելու և վարակների դեմ պայքարելու համար: Երկաթի մակարդակը մանիպուլյացիայի ենթարկելով՝ հետազոտողները կարող են պոտենցիալ բակտերիաներին ավելի զգայուն դարձնել բուժման համար: