Նոր մեթոդ է մշակվել՝ AI-ով հին կյանքը աբիոտիկ ծագումից տարբերելու համար

Վաշինգտոնի Քարնեգի գիտության ինստիտուտի Երկիր և մոլորակներ լաբորատորիայի գիտնականների թիմը մշակել է արհեստական ​​ինտելեկտի (AI) վրա հիմնված նոր մեթոդ, որը կարող է ճշգրիտ տարբերակել ժամանակակից և հնագույն կենսաբանական նմուշները աբիոտիկ ծագում ունեցողներից: Թիմը, որը ղեկավարում էր Ջիմ Քլիվսը, կիսվել է իրենց բացահայտումներով «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS) ամսագրում:

Քլիվսն ընդգծել է իրենց հետազոտության կարևորությունը՝ նշելով, որ այլմոլորակային կյանքի որոնումը շարունակում է մնալ ժամանակակից գիտության ամենահետաքրքիր զբաղմունքներից մեկը։ Նա ընդգծեց իրենց ուսումնասիրության երեք հիմնական կետերը: Նախ, նրանց բացահայտումները հուշում են, որ կենսաքիմիայի մակարդակում կան հիմնարար տարբերություններ կենդանի օրգանիզմների և աբիոտիկ օրգանական քիմիայի միջև:

Երկրորդ, նրանք առաջարկում են, որ իրենց նոր մեթոդը կարող է կիրառվել՝ գնահատելու համար, թե արդյոք նախկինում կենդանի են եղել Մարսի և հին Երկրի նմուշները: Այս պատկերացումը նոր հնարավորություններ է բացում այլ մոլորակների և մեր մոլորակների կյանքի պատմության մեր ըմբռնման համար:

Ավելին, Քլիվսը նշել է, որ արհեստական ​​ինտելեկտի վրա հիմնված իրենց մեթոդը հնարավորություն ունի տարբերակելու այլընտրանքային կենսոլորտները Երկրի կենսոլորտից: Այս հայտնագործությունը կարող է զգալի հետևանքներ ունենալ ապագա աստղակենսաբանական առաքելությունների համար, քանի որ այն գիտնականներին թույլ կտա տարբերակել այլմոլորակային կյանքի ձևերը մեր մոլորակի վրա հայտնաբերվածներից:

Թեև հետազոտական ​​թիմը հասել է 90% ճշգրտության տպավորիչ ցուցանիշի, AI ալգորիթմի հետագա առաջխաղացումներն ու կատարելագործումները կարող են էլ ավելի մեծացնել այս ճշգրտությունը: Այս նոր մեթոդի մշակումը արժեքավոր գործիքներ և պատկերացումներ է տալիս աստղակենսաբանության ոլորտի և Երկրից դուրս կյանքի որոնման համար:

Աղբյուրներ՝ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի (PNAS), Երկրի և մոլորակների լաբորատորիա, Քարնեգի գիտության ինստիտուտ, Վաշինգտոն, ԱՄՆ