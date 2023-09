Մինեսոտայի համալսարանի բժշկական դպրոցը 16 միլիոն դոլարի դրամաշնորհ է ստացել ուղեղի միացման դիագրամը պարզելու համար

Մինեսոտայի համալսարանի բժշկական դպրոցը արժանացել է 16 միլիոն դոլարի դրամաշնորհի Առողջապահության ազգային ինստիտուտի (NIH) ուղեղի հետազոտության միջոցով առաջադեմ նորարարական նեյրոտեխնոլոգիաների ® (BRAIN) նախաձեռնության կողմից: Ֆինանսավորումը կաջակցի բեկումնային նախագծին, որը կենտրոնացած է ուղեղի «լարային դիագրամի» առեղծվածների բացահայտման վրա և ինչպես են նրա նեյրոնները միացված և շփվում միմյանց հետ:

Այս նախագծի նպատակը, որը հայտնի է որպես ՈՒՂԵՂ ԿԱՊՈՒՄ, ավելի լավ հասկանալն է, թե ինչպես են բարդ նյարդային ուղիները առաջացնում մարդկային վարքագիծ: Հետազոտությունը կկենտրոնանա ուղեղի որոշակի շրջանների միջև կապերի քարտեզագրման վրա, որոնք պատասխանատու են ավելի բարձր մակարդակի գործառույթների համար, ինչպիսիք են ուշադրությունը և որոշումների կայացումը: Ավանդական քարտեզագրման մեթոդներն ունեն սահմանափակումներ, ուստի թիմը կհամատեղի առաջադեմ տեխնիկան, ներառյալ առաջադեմ MRI, օպտիկական պատկերավորումը և բջիջների պիտակավորման տեխնիկան՝ այս բացը կամրջելու համար:

Ըստ Քամիլ Ուգուրբիլի, բ.գ.թ., գլխավոր քննիչ, «ՈՒՂԵՂԸ ԿԱՊՎՈՒՄ է հետևում է Human Connectome Project-ի հետքերով, բայց առաջ է տանում այն՝ օգտագործելով առաջադեմ ՄՌՏ՝ այլ առաջացող գործիքների հետ միասին: Այս մոտեցումը մեզ ավելի մանրամասն և շատ ավելի հստակ պատկերացում կտա ուղեղի սխեմաների վերաբերյալ»:

Ուղեղի կապակցման քարտեզագրման ներկայիս տեխնիկան կամ չունի անհրաժեշտ լուծաչափություն կամ ամբողջ ուղեղի մեծ տարածքներում մասշտաբվելու ունակություն: BRAIN CONNECTS-ը նպատակ ունի մշակել գործիքներ, որոնք կարող են ձեռք բերել ուղեղի միացման քարտեզներ՝ աննախադեպ մանրամասների և մասշտաբների մակարդակով:

Սառա Հեյլբրոնները, բ.գ.թ., Բեյլորի բժշկական քոլեջի գլխավոր քննիչ և դոցենտ, ընդգծեց ուղեղի միացման դիագրամի ըմբռնման կարևորությունը. ինչպես են նեյրոնները ստեղծվել միմյանց հետ խոսելու համար: Հետագա տարիներին սա մեծ շահաբաժիններ կտա ուղեղի խանգարումների նեյրոմոդուլյատիվ բուժման առումով»:

Ծրագրի նպատակն է ստեղծել միացման ճշգրիտ դիագրամներ՝ օգտագործելով բազմամոդալ, խաչաձեւ, բազմամասշտաբ մոտեցում: Այս մանրամասն դիագրամները կտրամադրեն կարևոր պատկերացումներ ուղեղի միացման և դրա ազդեցության վերաբերյալ ճանաչողության, վարքագծի և հիվանդության վրա: Այս նախագծում ընդգրկված գիտնականների թիմը ներառում է փորձագետներ Մինեսոտայի համալսարանի բժշկական դպրոցից, U of M College of Science and Engineering, University of Nottingham, Shenzhen Advanced Technology Institute, University of Texas Austin, Oxford University, Vanderbilt University, Cold Spring: Հարբորի լաբորատորիաները և Ալենի ինստիտուտը:

Բացի ուղեղի միացման սխեմայի քարտեզագրումից, թիմը նախատեսում է զարգացնել ուղեղի խանգարումների բուժումը: Հոգեբուժական և նյարդաբանական պայմանների մեջ տարածված ուղեղի կապի խաթարվածության ըմբռնումն ու լուծումը արդյունավետ լուծումներ իրականացնելու կարևոր քայլ է:

Այս նախագիծն աջակցվում է NIH BRAIN նախաձեռնության կողմից և օգտագործում է Մինեսոտայի համալսարանի Բժշկական բացահայտման թիմը (MDT) օպտիկական պատկերների և ուղեղի գիտության վրա:

