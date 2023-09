A WNBA New York Liberty csapata együttműködik az Xbox-szal a Starfield témájú Court érdekében

By

A New York Liberty, a WNBA professzionális női kosárlabdacsapata az Xbox-szal együttműködve egy egyedülálló Starfield témájú pályát hoz létre. A sport és a játék együttműködésének eredményeként a pálya kialakítása a Starfield jellegzetes szivárványszerű színét tartalmazza a kulcsban és a Starfield logóit a felezővonal közelében. A bíróságot a Barclays Center for the Liberty-ben alkalmazzák a Los Angeles Sparks és a Washington Mystics elleni mérkőzésen. Ez a második alkalom, hogy a Liberty összeáll az Xbox-szal egy videojátékok ihletésű pályáján, de az első alkalom, hogy kifejezetten játékon alapul.

A New York Liberty vezérigazgatója, Keia Clarke izgatottan fejezte ki az együttműködést, és kijelentette: „Büszkék vagyunk arra, hogy folytatjuk díjnyertes partnerségünket az Xbox-szal, amely egy másik első, a maga nemében másodlagos bíróságot és a Starfield globális bevezetését mutatja be.” Clarke kiemelte azt a lehetőséget is, hogy új rajongókat érhet el és velük kapcsolatba léphet, miközben szinergiát teremt a WNBA és a játékközösségek között. A Bethesda Studios, a Starfield mögött álló fejlesztő szeptember 6-án adta ki a várva várt játékot Xbox Series X/S-re, PC-re Windowson, Steamen és Game Pass-on keresztül.

Phil Spencer, az Xbox főnöke elárulta, hogy a Starfield hivatalos bevezetésének napján már meghaladta az egymillió egyidejű játékos számát. A New York Liberty és az Xbox közötti együttműködés nemcsak a sport és a játék metszéspontját mutatja be, hanem mindkét fél történelmi mérföldköveihez igazodik. A Starfield megjelenésével, amely a Bethesda Studios több mint egy évtizede legnagyobb videojátéka, és a New York Liberty a franchise történetének legjobb szezonját éli át, a partnerség izgalmas időszakot jelez mindkét szervezet számára.

