Miért fázom, de nincs lázam?

Bevezetés

A hideg érzés láz nélkül zavarba ejtő élmény lehet. Míg a láz általában a melegséghez kapcsolódik, nem ez az egyetlen tényező, amely befolyásolhatja testhőmérsékletünket. Több ok is hozzájárulhat a hideg érzéséhez, még akkor is, ha nincs láz. Ebben a cikkben megvizsgálunk néhány lehetséges okot, és választ adunk a gyakran ismételt kérdésekre.

Lehetséges okok

Különféle tényezők okozhatják a hidegérzetet anélkül, hogy lázas lenne. Az egyik gyakori ok a hideg hőmérsékletnek vagy huzatnak való kitettség. Amikor teste hűvös környezetnek van kitéve, megpróbálja megtakarítani a hőt azáltal, hogy összehúzza az ereket a bőr felszínén, ami hideg érzést okozhat.

Egy másik lehetséges ok a vérszegénység, egy olyan állapot, amelyet alacsony vörösvérsejtszám vagy elégtelen hemoglobin jellemez. A vérszegénység rossz keringéshez vezethet, ami fázós érzést okozhat. Hasonlóképpen, a pajzsmirigy alulműködése, amely állapot, amikor a pajzsmirigy nem termel elegendő hormont, szintén hidegérzetet okozhat a lelassult anyagcsere miatt.

Ezenkívül a hideg érzés a szorongás vagy a stressz tünete lehet. Amikor szorongunk vagy stresszesek vagyunk, testünk stresszhormonokat bocsát ki, amelyek összehúzhatják az ereket és csökkenthetik a végtagok véráramlását, ami hideg érzést okoz.

GYIK

K: Megfázhatnak bizonyos gyógyszerek?

V: Igen, bizonyos gyógyszerek, például a béta-blokkolók és az antihisztaminok érszűkületet okozhatnak, ami hidegérzethez vezethet.

K: A hideg érzés súlyos egészségi állapot jele?

V: A hidegérzet önmagában általában nem ad okot aggodalomra. Ha azonban más tünetekkel jár, vagy hosszabb ideig fennáll, tanácsos egészségügyi szakemberhez fordulni.

K: Hogyan enyhíthetem a hideg érzést?

V: A meleg öltözködés, a kellemes hőmérsékletű környezetben való tartózkodás és a fizikai aktivitás enyhítheti a hidegérzetet.

Következtetés

A láz nélküli hidegérzet számos tényezőnek tulajdonítható, beleértve a hideg hőmérsékletnek való kitettséget, a vérszegénységet, a pajzsmirigy alulműködést és a stresszt. A kiváltó okok megértése segíthet a probléma megfelelő kezelésében. Ha aggályai vannak, vagy a hideg érzése továbbra is fennáll, mindig tanácsos orvoshoz fordulni, hogy kizárja a mögöttes egészségügyi állapotokat.