Időjárási trendek New Jerseyben: visszatekintés és előretekintés

Összegzés: Az elmúlt négy New Jersey-i télen az időjárási minták változatos skáláját láthatjuk, a történelmileg meleg hőmérséklettől és a minimális havazástól a heves hóviharokig és enyhe körülményekig. Mivel a közelgő télre számítunk, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nehéz biztosan megjósolni, mire számíthatunk. New Jersey kiszámíthatatlan időjárása miatt a lakosok minden forgatókönyvre felkészültek.

2023: Váratlanul meleg tél

Tavaly télen New Jersey anomáliát tapasztalt az időjárás tekintetében. 38.5 fokos átlaghőmérsékletével ez a második legenyhébb tél az állam történetében. A szokatlan meleg februárig húzódott, amely a rekord legmelegebb lett, 40 fokos átlaghőmérséklettel. Ezenkívül a havazás minimális volt, az államban átlagosan csak 3 hüvelyk volt, ami a történelem második legalacsonyabb értéke. Az új szezon felé haladva érdekes lesz megfigyelni, hogy ez a tendencia továbbra is fennáll-e.

2021-2022: South Jersey felülmúlja North Jersey-t a hóesésben

Ritkaság, hogy ezen a télen Dél-Jerseyben több hó esett, mint Észak-Jerseyben. Az átlagos havazás 24.8 hüvelyk volt, Dél-Jersey meghaladta az észak-jerseyi 22.7 hüvelyket. Bizonyos napokon, például 28. január 2022-án Atlantic megyében több hó esett, mint Bergen megyében. A Rutgers Egyetem kutatása szerint az állam egész területén átlagosan 20.4 hüvelyk havazott, valamivel az átlag alatt. A téli átlaghőmérséklet 35.6 fok volt, ami 1.7 fokkal haladja meg a normát.

2020-2021: A fergeteges februári vihar

Ha visszatekintünk három évvel ezelőttre, a február rekordot döntött North Jerseyben. Egyes városokban akár 2 méteres hó is esett az első hétvégén, Morris és Sussex megyék bizonyos területein pedig több mint 30 hüvelyk. A havazás egész hónapban folytatódott, és hét észak-jerseyi megyében átlagosan 36.9 hüvelyk volt, amivel 128 év leghavasabb februárja volt. Dél-Jerseyben kevesebb hó esett, ami az egész államban összesen 29.7 hüvelyknyi hóesést jelent. A téli átlaghőmérséklet 34.3 fok volt.

2019-2020: Enyhe tél

Ebben a hószezonban New Jersey államban átlag alatti havazás volt tapasztalható, az állam egészének átlaga 4.7 hüvelyk volt. A telet New Jersey történetének egyik legforróbb éveként is jellemezték.

Előretekintés: Bizonytalan előrejelzések

Dr. David Robinson állami klimatológus hangsúlyozza New Jersey időjárásának kiszámíthatatlanságát. Bár nem tartja valószínűnek, hogy egymást követően újabb csekély hószezon lesz, elismeri, hogy a bizonyosság lehetetlen. A csendes-óceáni trópusi El Nino mintázat hatással lehet a csapadékszintre. Végső soron a hőmérséklet határozza meg a havazás mennyiségét a közelgő télen. Függetlenül attól, hogy milyen az időjárás, döntő fontosságú, hogy a lakosok éberek maradjanak, összefogjanak, és az utakon a biztonságot helyezzék előtérbe a szezon során.