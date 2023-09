Amerika első női űrhajósainak elmondhatatlan története: akadályok áttörése és új magasságok elérése

A „The Six: The Untold Story of America's First Astronauts” című filmben Loren Grush hat rendkívüli nő utazását tárja fel, akik összetörték az üvegplafont az űrkutatás férfiak uralta világában. Grush megkérdőjelezi az uralkodó narratívát a fehér férfiak dominanciájáról az űrversenyben, és kiemeli e nők jelentős hozzájárulását, akik a NASA első osztályába tartoztak, amelyben nők is szerepeltek.

A Grush Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon és Shannon Lucid életére összpontosít. Ezek a nők 1978-ban csatlakoztak a NASA űrhajóshadtestéhez, és elhatározták, hogy olyan magasságokat érnek el, amelyeket korábban tiltottak nekik.

A „The Six” bepillantást nyújt motivációikba és tétovázásaikba, betekintést nyújtva azokba a pillanatokba, amikor minden nő rájött, hogy jelentkezhet űrhajósnak. Grush a kiválasztási folyamatukat a sokszínűség felé tett jelentős lépésként írja le, bár az osztály még mindig túlnyomórészt fehér férfiakból állt.

A könyv szembesül azokkal a kihívásokkal is, amelyekkel ezek a nők szembesülnek, beleértve a szexista médiafigyelmet, a soviniszta spekulációkat a romantikáról és a szexről az űrben, valamint a magánélet és a szakmai élet egyensúlyáért folytatott küzdelmet. Grush példákat mutat be ellenálló képességükre és eltökéltségükre a viszontagságokkal szemben, mint például Ride csatája magánéletének és mentális egészségének védelmében a média vizsgálata közepette.

A „The Six” emellett kiemeli a sokszínűség bajnokai által a NASA-n belül és kívül játszott döntő szerepet. Ruth Bates Harris, a NASA alkalmazottja merészen bírálta az ügynökséget a sokszínűség hiánya miatt. Elismerésben részesül a Mercury 13 is, amely nők egy csoportja, akik az 1960-as évek elején szigorú teszteken estek át, hogy bebizonyítsák, képesek űrhajósnak lenni.

A Grush magába foglalja az űrhajósok mindennapi tapasztalatait, feltárva munkájuk meglepően hétköznapi vonatkozásait. Kipróbálták a szkafandereket, manőverezték a robotkarokat, és eligazodtak a férfi kollégákkal való munka bonyolultságában, akik naptárakat helyeztek ki az irodájuk ajtaján.

Noha a könyv nem mentes a veszélyektől és a tragédiáktól, Grush hangsúlyozza a bátorságot és kitartást, amely meghaladja a nemet és a fajt. A Challenger-katasztrófa kijózanítóan emlékeztet az űrkutatásban rejlő kockázatokra és Resnik végső áldozatára.

A „The Six” aprólékos kutatással és lebilincselő történetmeséléssel bővíti az űrversenyről alkotott ismereteinket, és megkérdőjelezi a hagyományos elképzeléseket arról, hogy ki tartozhat „az emberiség egész családjához”.

Forrás: The New York Times