Mi a különbség a Walmart és a Walmart között?

Az események meglepő fordulatában két azonos nevű kiskereskedelmi óriáscég jelent meg a piacon, zavart okozva a fogyasztókban. A Walmart, a jól ismert amerikai multinacionális kiskereskedelmi vállalat most azon kapja magát, hogy megosztja a reflektorfényt egy másik, azonos nevű szervezettel. De mi is pontosan a különbség a két Walmart entitás között? Merüljünk el a részletekben.

Walmart Corporation:

Az első és ismertebb Walmart a Sam Walton által 1962-ben alapított híres kiskereskedelmi vállalat. Bentonville-i (Arkansas állam) székhellyel a Walmart Corporation hipermarketek, diszkont áruházak és élelmiszerboltok hatalmas hálózatát üzemelteti világszerte. Széles termékválasztékáról, versenyképes árairól és kiterjedt online és offline jelenlétéről ismert.

Walmart Inc.:

A második Walmart viszonylag új szereplő a piacon. A Walmart Inc. egy kanadai technológiai vállalat, amely innovatív e-kereskedelmi platformot kínál. Célja, hogy forradalmasítsa a kiskereskedelmi ágazatot azáltal, hogy zökkenőmentes online vásárlási élményt biztosít webhelyén és mobilalkalmazásán keresztül. Noha a Walmart Inc. ugyanazt a nevet viseli, mint az amerikai kiskereskedelmi óriás, a Walmart Inc. független szervezet, amely nem áll kapcsolatban a Walmart Corporationnel.

FAQ:

K: A Walmart Corporation és a Walmart Inc. kapcsolatban állnak egymással?

V: Nem, a Walmart Corporation és a Walmart Inc. különálló entitások, amelyeknek nincs kapcsolata vagy kapcsolódása.

K: Vásárolhatok a Walmart Corporationnél és a Walmart Inc.-nél is?

V: Igen, vásárolhat mindkét entitásnál. A Walmart Corporation fizikai üzleteket üzemeltet, míg a Walmart Inc. online vásárlási platformot kínál.

K: A termékek és az árak megegyeznek mindkét Walmart entitásnál?

V: A Walmart Corporation és a Walmart Inc. termékkínálata és ára eltérő lehet. A pontos információkért célszerű az egyes szervezetek webhelyét megnézni, vagy felkeresni a megfelelő üzleteket.

K: Tervezi-e a Walmart Inc. tevékenységének bővítését?

V: Növekvő technológiai vállalatként a Walmart Inc. azt tervezi, hogy bővíti tevékenységét, és a jövőben több ügyfelet ér el.

Összefoglalva, bár mindkét entitás a „Walmart” nevet viseli, elkülönülnek egymástól és elkülönülnek egymástól. A Walmart Corporation a jól bevált kiskereskedelmi óriás, míg a Walmart Inc. egy kanadai technológiai vállalat, amelynek célja, hogy online platformja révén forradalmasítsa a kiskereskedelmi ágazatot. Tehát, ha legközelebb hallja, hogy valaki megemlíti a Walmartot, mindenképpen tisztázza, melyik Walmartra utal, mivel a kettő közötti különbség jelentős.