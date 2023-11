A mentálhigiénés támogatás fontosságának megértése az egyetemeken

By

Tragédia érte a New Hampshire-i Egyetem közösségét, amikor egy diák elvesztését gyászolták, aki vasárnap öngyilkos lett. A Peter T. Paul College of Business and Economics junior diákját az iskola tisztviselői hűséges és jószívű barátként jellemezték, aki pozitív hatással volt az UNH közösségére. Az egyetem közösségét különösen érinti, amikor a diákok a héten a hálaadás ünnepére készülnek indulni.

Ezt a pusztító eseményt követően az UNH elnöke, James W. Dean Jr. hangsúlyozta az esetlegesen gyászoló diákok támogatásának fontosságát. Arra biztatta az oktatókat, hogy legyenek tudatában a sok diák által megélt gyásznak, és tegyenek rugalmasságot a tanulmányi kötelezettségek tekintetében. Az egyetem kapcsolatban áll a hallgató családjával, és a megfelelő időben tájékoztatást ad az emlékműről.

A durhami rendőrkapitányság vezetője, Rene Kelley megerősítette a halálesetet öngyilkosságként, és biztosította, hogy nem gyanítható szabálytalanság. A nyomozás folyamatban van.

Felismerve, hogy ilyen időkben támogatásra és tanácsadásra van szükség, az egyetem Pszichológiai és Tanácsadói Szolgálata, valamint a Munkavállalói Segítő Program a hallgatók, oktatók és munkatársak rendelkezésére áll. Kulcsfontosságú, hogy az egyének elérjék és segítséget kérjenek, ha szomorúságot vagy gyászt éreznek.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K: Hogyan léphetnek kapcsolatba a diákok az UNH Pszichológiai és Tanácsadó Szolgálataival?

V: A hallgatók a Pszichológiai és Tanácsadói Szolgálathoz fordulhatnak a (603) 862-2090 telefonszámon támogatásért.

K: Hogyan férhetnek hozzá az alkalmazottak és az oktatók az UNH Munkavállalói Segítségnyújtási Programjához?

V: Az alkalmazotti segítségnyújtási program közvetlenül elérhető a (800) 424-1749 telefonszámon.

K: Rendelkezésre állnak-e nemzeti krízissegélyvonalak azonnali segítségnyújtásra?

V: Igen, a National Alliance on Mental Illness (NAMI) forródrótja a 800-950-NAMI (6264), a National Suicide Prevention Lifeline a 800-273-TALK (8255), a National Crisis Line pedig az 1-es telefonszámon érhető el. 833-710-6477. Ezek a krízisvonalak azonnali támogatást és útmutatást nyújtanak a rászorulóknak.