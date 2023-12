Előző nap A fejlesztő spekulációk közepette megerősíti a leállítást

A növekvő szkepticizmus és találgatások közepette a Steam katasztrófajáték, a The Day Before fejlesztője megismételte, hogy valóban leáll. A játék, amelyet egykor nagyon vártak, és a Steam legkívánatosabb listájának címét birtokolta, a múlt heti Early Access bevezetésekor komoly visszhangot kapott. A kritikusok és a játékosok egyaránt csalódottságukat és frusztrációjukat fejezték ki, mivel a játék elmaradt az ígért elvárásoktól. Az IGN értékelése a The Day Before-ről ritka 1/10-es értékelést adott, és az eddigi egyik legrosszabb játéknak minősítette.

A játékosok számának csökkenése és a Steamen elsöprő negatív felhasználói vélemények hatására a Fntastic, a The Day Before fejlesztője meglepő bejelentést tett, hogy bezárja. Nem sokkal a bejelentés után a Steam oldaláról eltávolították a játék vásárlási gombját, és a játék minden nyomát eltüntették az internetről. Ez a drámai fordulat mindössze négy nappal a játék Early Access indulása után következett be.

Egyes játékosok a fejlesztő előző játékának, a The Wild Eightnak a Steam oldalán észrevették, hogy Fntastic névről Eight Pointsra változott a név. Ez tovább táplálta azokat a találgatásokat, amelyek szerint az Fntastic márkaváltással próbálja elhatárolni magát károsodott hírnevétől. A Hype Train Digital, a The Wild Eight kiadója azonban tisztázta, hogy a névváltoztatás nem függ össze, és a The Day Before megjelenése után kapott negatív kritikáknak tulajdonítható.

A magyarázat ellenére a The Wild Eight továbbra is negatív felhasználói értékeléseket kap a közelmúltban kapott visszajelzésekről, bár az általános felhasználói értékelés továbbra is többnyire pozitív.

A pletykákra és találgatásokra reagálva az Fntastic a Twitteren ismét megerősítette a bezárásról szóló döntését, és tagadta a névváltoztatást. Azt is közölték, hogy a Steamen visszatérítésre van lehetőség azoknak az ügyfeleknek, akik a The Day Before-t szeretnének visszatérni, függetlenül a játékidő hosszától.

A The Day Before márka és a szellemi tulajdon sorsa a játék kiadóján, a Mytonán múlik, amely állítólag jelentős befektetéseket eszközölt az Fntasticba a fejlesztés és a kiadás érdekében.

Noha ez a kilátástalan eredmény sok rajongónak és játékosnak csalódást okozhat, emlékeztetőül szolgál azokra a kockázatokra és kihívásokra, amelyekkel a fejlesztők szembesülnek, amikor a várva várt játékokat az igényes közönségnek szállítják.