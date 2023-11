A FiiO kiadja a KB3-at: Billentyűzet beépített DAC-val és fejhallgató-erősítővel

A FiiO, a neves audiomárka bemutatta legújabb innovációját: a KB3-at, egy mechanikus billentyűzetet, amely beépített digitális-analóg konverterrel (DAC) és fejhallgató-erősítővel van felszerelve. A KB3 célja, hogy a felhasználók számára kiváló hangélményt biztosítson az asztali számítógépeken és laptopokon található hagyományos 3.5 mm-es fejhallgató-csatlakozókhoz képest.

A DAC és a fejhallgató-erősítő közvetlenül a billentyűzetbe történő integrálásával a FiiO szükségtelenné teszi a munkaterületet zsúfolt különálló eszközöket. Ez azt jelenti, hogy nincs többé összegabalyodó fejhallgató-kábel vagy további külső DAC-ok és erősítők. A FiiO audiotechnológiai szakértelmével a KB3 kiváló minőségű hangteljesítményt ígér.

A KB3 audio specifikációi lenyűgözőek. Kettős Cirrus Logic CS43131 DAC-mal rendelkezik, amelyek akár 32 bit/384kHz és DSD256 audioformátumokat is támogatnak. A szabványos 3.5 mm-es fejhallgató-csatlakozó mellett a billentyűzet 4.4 mm-es kiegyensúlyozott kimenetet is kínál, amely több lehetőséget kínál az audiocsatlakozáshoz. A Tom's Hardware szerint a KB3 riválisa a FiiO 80 dolláros KA13 fejhallgató-erősítőjének audioképessége.

Maga a billentyűzet kivételes funkciókkal is büszkélkedhet a hangteljesítmény mellett. Tömítéssel van felszerelve, és üzem közben cserélhető kapcsolókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a kapcsolók egyszerű cseréjét forrasztás nélkül. A KB3 Mac és Windows rendszerekkel is kompatibilis, és támogatja az RGB világítást. Támogatja a népszerű VIA konfigurációs szoftvert is, javítva a testreszabási lehetőségeket. A kompakt, 75 százalékos elrendezés, amely a laptop billentyűzetére emlékeztet, tovább növeli vonzerejét. Ezenkívül egy hangerőszabályzó tárcsa kényelmesen elhelyezhető a billentyűzet jobb felső sarkában.

Míg a fejhallgató-csatlakozó integrálása a billentyűzetbe nem teljesen újszerű, a FiiO megközelítése az audio interferenciával kapcsolatos lehetséges problémákat kezeli azáltal, hogy beépített DAC-t használ a számítógép digitális audiojelének átalakítására. Ez a megközelítés hasonlít a Moondrop Dash-hez, egy másik, nemrégiben készült billentyűzethez, beépített fejhallgató-csatlakozóval.

A KB3 megvásárolható az AliExpressen. Az ügyfelek választhatnak a barebone opció közül kapcsolók és billentyűsapkák nélkül 129.99 USD-ért, vagy egy teljesen összeszerelt modell közül 149.99 USD-ért. A FiiO a billentyűzet vezeték nélküli változatát is kínálja, melynek ára 129.99 dollár a teljesen összeszerelt modellért, de ebből a változatból hiányoznak a vezetékes változat innovatív audiofunkciói.

FAQ:

1. Mitől egyedi a FiiO KB3?

A FiiO KB3 kiemelkedik a beépített DAC és fejhallgató-erősítő integrálásával, amely jobb hangminőséget biztosít a szabványos 3.5 mm-es fejhallgató-csatlakozókhoz képest.

2. Mik a KB3 audio specifikációi?

A KB3 kettős Cirrus Logic CS43131 DAC-mal rendelkezik, amelyek akár 32 bites/384kHz-es és DSD256 audioformátumokat is támogatnak.

3. Testreszabható a KB3?

Igen, a KB3 támogatja az RGB világítást, és kompatibilis a népszerű VIA konfigurációs szoftverrel, lehetővé téve a testreszabási lehetőségeket.

4. Elérhető a KB3 vezeték nélküli billentyűzetként?

Igen, a FiiO kínálja a KB3 vezeték nélküli változatát, de nem tartalmazza a vezetékes verzióban található innovatív hangszolgáltatásokat.