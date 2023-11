A Simpson család titokzatos sorsa: Hit & Run folytatás és a megválaszolatlan kérdések

By

A szeretett nyílt világú játék, a The Simpsons: Hit & Run évek óta rabul ejti a rajongókat a humor és a játékmenet egyedülálló keverékével. A játék népszerűsége és a folytatás iránti kereslet ellenére a játék fejlesztői nemrégiben felfedték, hogy a folytatásos játék soha nem valósult meg, így a rajongók és még maguk a fejlesztők is tanácstalanok voltak.

A MinnMaxnak adott közelmúltbeli interjúban az eredeti játékban részt vevő programozók, producerek, tervezők és executive producerek megosztották zavarukat és csalódottságukat a folytatás törlésével kapcsolatban. Amikor a gyártás leállításának okairól kérdezték, John Melchior executive producer tanácstalanul válaszolt: „Nem tudom.”

Ez egy igazán bizarr döntés volt, aminek következtében mindenki a fejét vakarta. Melchior elmagyarázta, hogy az eredeti játék sikere ötjátékos megállapodást eredményezett, kevesebb finanszírozás mellett, mint a fejlesztők várták. A gyártás leállítására vonatkozó döntés még Melchior főnökének is sokkoló volt, aki „ezüsttálcán” adta át nekik a játékot.

Az eredeti játék, amelyet a Vivendi Universal Games adott ki 2003-ban, egy idegen összeesküvést tartalmazott Springfieldben, és a játékosok különféle küldetésekbe kezdtek, hogy megfejtsék a rejtélyes eseményeket. A játék egyik legikonikusabb aspektusa a Grand Theft Auto által ihletett versenyküldetés volt, amelyre a rajongók szívesen emlékeznek.

A tervezett folytatás célja a vezetési mechanika kiterjesztése volt azáltal, hogy bevezette a járművekből tárgyak vontatásának lehetőségét. Darren Evenson tervező említett egy prototípust, amelyet ehhez a funkcióhoz fejlesztettek ki, mielőtt a projektet leselejtezték. A prototípuson és a laza cselekményen túl azonban nem sok előrelépés történt.

A fejlesztők hitetlenségüket fejezték ki a projekt törlésével kapcsolatban, mivel azt képzelték, hogy a The Simpsons: Hit & Run franchise lesz. Számukra a folytatás természetesnek tűnt, de hirtelen lekerült az asztalról.

A folytatás bukásához az egyik fő tényező az volt, hogy Vivendi nem tudta megszerezni a The Simpsons videojáték-jogait. Érdekes módon a vállalat sikeresen megszerezte a jogokat más népszerű franchise-okhoz, mint például a Buffy, a vámpírölőhöz. Végül 2005-ben az EA megszerezte a videojáték-jogokat; azonban 2007 óta nem adtak ki új játékot a The Simpsons alapján.

Összefoglalva, bár a The Simpsons: Hit & Run folytatására vonatkozó remények szertefoszlanak mindaddig, amíg az EA megtartja a franchise jogait, a rajongók továbbra is reménykedhetnek az eredeti játék remasterelt verziójában. A folytatás lemondása körüli rejtélyek továbbra is zavarba ejtik a rajongókat és a fejlesztőket, és elgondolkodtatnak a lehetőségeken.

