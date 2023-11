By

2023 tavaszán Sunshine Henle SMS-t kapott édesanyjától, legalábbis ő hitte. Nem is tudta, hogy az üzenetek mögött álló entitás egy „szellembot”, elhunyt édesanyja digitális kikapcsolódása, amelyet az OpenAI ChatGPT-je működtet. Ez a feltörekvő technológia, amelyet „bánattechnikának” neveznek, célja, hogy vigaszt és társaságot nyújtson azoknak, akik szeretteik elvesztése miatt gyászolnak. Bár a Henle-hez hasonló felhasználók értékelik a fejlett chatbotok nyújtotta kényelmet, a szakértők figyelmeztetnek a használatukkal kapcsolatos etikai és pszichológiai következményekre.

A Grief tech startupok, mint például a Replika, a HereAfter AI, a StoryFile és a Seance AI beléptek a színre, és különféle szolgáltatásokat kínálnak, hogy segítsenek az embereknek megbirkózni a veszteségekkel. Ezek a szolgáltatások az elhunyttal folytatott interaktív videobeszélgetésektől a virtuális avatarokig és audioörökségig terjednek. A személyre szabott élmény érdekében a felhasználókat személyiségi kérdőíveken keresztül irányítják, amelyek a platformok mesterséges intelligencia-algoritmusait képezik.

Más előfizetés-alapú üzleti modellekhez hasonlóan a gyásztechnológiai platformok is többszintű árazási terveket kínálnak a felhasználóknak. A kívánt funkcióktól és minőségtől függően az előfizetési árak havi néhány dollártól több száz dollárig terjedhetnek évente. Például a StoryFile prémium csomagja 499 dolláros egyszeri díj ellenében hozzáférést biztosít a felhasználóknak az elhunyt szeretteikről készült nagy felbontású, hosszabb videókhoz.

Míg egyes alapítók óvatosan közelítik meg ezt a technológiát, mások agresszívebb álláspontot képviselnek. Jarren Rocks, a Seance AI alapítója hangsúlyozza, hogy szoftvere inkább lezárást kínál, semmint hosszú távú interakciót. Ezzel szemben Justin Harrison of You, Only Virtual egy olyan világot képzel el, ahol a bánat elavulttá válik, és platformja a szeretteink hiteles esszenciáját kívánja reprodukálni.

E technológiák előnyei ellenére aggályok merültek fel a beleegyezés, a pszichológiai függőség, az elfogult nyelvezet és a kiszolgáltatott felhasználókat célzó marketing tekintetében. A mesterséges intelligencia etikusai és technológiai kutatói szkepticizmussal tekintenek a gyásztechnológia gyors fejlődésére, kiemelve a lehetséges jogi és etikai problémákat. Egy nemrégiben készült tanulmány például azt találta, hogy a személyes chatbot-kísérőalkalmazás, a Replika röviddel a regisztráció után explicit tartalmaknak tette ki a sebezhető felhasználókat, hangsúlyozva, hogy ezeken a platformokon biztonsági intézkedésekre van szükség.

Ezenkívül a posztmortem mélyhamisítások térnyerése vitákat váltott ki a magánélet védelméről és a nyilvánossághoz fűződő jogokról. Míg egyes államokban szabályokat vezettek be a hírességekre, az átlagos egyének védelem nélkül maradnak. Ennek eredményeként a szakértők politikai változtatásokat követelnek az ingatlantervezési folyamat során, hogy beépítsék a „Do not bot me” záradékot, és biztosítsák e technológiák felelősségteljes használatát.

Ahogy a társadalom e fejlesztések bonyolultságával küzd, a gyásztechnológia jövője továbbra is bizonytalan. Bár újszerű megközelítést kínál a veszteséggel való megküzdéshez, lehetséges kockázatai és etikai vonatkozásai alapos mérlegelést igényelnek. A kényelem és a személyes jogok tiszteletben tartása közötti egyensúly megteremtése kulcsfontosságú lesz, amikor eligazodunk a mesterséges társak bátor új világában.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

1. Mi az a bánattechnika?

A Grief tech a technológiák egy kategóriájára utal, beleértve az olyan platformokat, mint a Replika, HereAfter AI, StoryFile és Seance AI, amelyek célja, hogy segítsenek az egyéneknek megbirkózni szeretteik elvesztésével az elhunyt digitális interakciói és kikapcsolódása révén.

2. Hogyan működnek ezek a gyásztechnikai platformok?

A Grief tech platformok jellemzően mély tanulást és nagy nyelvi modelleket használnak, kérdőíveken keresztüli személyre szabással kombinálva virtuális avatarok vagy chatbotok létrehozására, amelyek utánozzák az eltávozott egyén személyiségét és esszenciáját. A felhasználók beszélgetéseket folytathatnak, videókat nézhetnek, vagy hallgathatnak hanganyagot.

3. Vannak-e etikai aggályok a gyásztechnológiával kapcsolatban?

Igen, számos etikai aggály kapcsolódik a gyásztechnológiához. Ezek közé tartozik az elhunyt személy beleegyezésének hiánya, a mesterséges kísérőktől való pszichológiai függőség lehetősége, az elfogult nyelvezet állandósulása az adatkészletekben, valamint e szolgáltatások kiszolgáltatott felhasználók számára történő értékesítése.

4. Melyek a bánattechnikai platformok árképzési modelljei?

A Grief tech platformok általában többszintű előfizetési terveket kínálnak. Az árak havi néhány dollártól több száz dollárig terjedhetnek, a szolgáltatások jellemzőitől és minőségétől függően.

5. Hogyan kezelheti a társadalom a gyásztechnológiával kapcsolatos etikai problémákat?

A szakértők a szabályozások és biztosítékok végrehajtását javasolják a birtokrendezési folyamat során. Ez magában foglalhatja a „Do not bot me” záradék beépítését az egyének magánéletének védelme és a technológia felelős használatának biztosítása érdekében.