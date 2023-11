A Ubisoft új mércét állít fel: a Fast-Forwarding Cutscenes játékmódot jelent

A Ubisoft egy izgalmas funkciót mutatott be közelgő mobil fosztogatós lövöldözős játékában, a The Division Resurgence-ben. Bár a gyors előretekerés nem egy úttörő koncepció, ez egy olyan funkció, amely manapság ritkán látható a játékokban. Ez a játékváltó arra késztette a játékosokat, hogy alig várják a játék 2024-es megjelenését, és reménykedjenek abban, hogy a jövőbeni videojátékok szabványos része lesz.

Véletlenül felfedezve a képességet, a játékosok azon kapták magukat, hogy a The Division Resurgence hosszas jeleneteiben gyorsulnak át, mindössze egyetlen érintéssel a képernyőn. Legyen szó némán sétáló karakterről vagy túlzott párbeszédről egy küldetésről, a játékosok most átszellőzhetik ezeket a jeleneteket, így időt takarítanak meg, és élvezetesebbé teszik a játékot.

Noha a legtöbb játékban lehetőség van a jelenetek teljes kihagyására, gyakran felmerül a vágy, hogy minden történetet és karakterfejlődést elkapjunk. A The Division Resurgence gyors előretekerési funkciója kielégíti ezt az igényt, lehetővé téve a játékosoknak, hogy szelektíven átgyorsítsák a jelenetek egyes részeit. Ez a csekély, de hatásos funkció nem csak áldás azoknak a játékosoknak, akik gyorsan szeretnék továbbvinni a történetet, hanem ideális azok számára is, akik mobileszközökön játszanak, rugalmasságot biztosítva a játékmenet bármely pillanatban történő lezárásához.

Dicséretes a Ubisoft elkötelezettsége a játékosok élményének javítása iránt. Azzal, hogy a The Division Resurgence-ben bevezették a gyors előretekerést, új mércét állítottak fel a játékiparban. A játékosok most már alig várják, hogy ezt a funkciót beépítsék a jövőbeli Ubisoft-játékokba, mint például a The Division 3 és a The Division Heartland.

Érezhető a várakozás, és a Ubisoft játékok rajongói nem tehetik meg, hogy vágynak arra a kényelemre és élvezetre, amit a gyors előretekerés nyújt. Mivel az Ubisoft az élen jár, más játékfejlesztők felfigyelhetnek rá, és fontolóra vehetik ennek a játékmódosító funkciónak a beépítését saját alkotásaikba.

FAQ:

K: A The Division Resurgence az első olyan játék, amely gyors előretekerhető jelenetekkel rendelkezik?

V: Nem, egyes JRPG-k és más játékok már tartalmaztak hasonló funkciókat a múltban.

K: Teljesen kihagyhatom a vágójeleneteket a The Division Resurgence-ben?

V: Igen, a legtöbb játékhoz hasonlóan a The Division Resurgence is lehetővé teszi a játékosoknak, hogy kívánság szerint teljesen kihagyják a jeleneteket.

K: Mikor indul hivatalosan a The Division Resurgence?

V: A játék jelenleg béta tesztelés alatt áll, és várhatóan 2024-ben fog megjelenni.