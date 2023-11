Új cím: The Sonos Era 300: A játékot megváltoztató vezeték nélküli hangszóró ellenállhatatlan fekete pénteki ajánlattal

Nagyszerű hír minden audio rajongó számára! A rendkívül elismert Sonos Era 300, amely kivételes hangminőségéről és úttörő térhangzási funkcióiról híres, most ellenállhatatlan Black Friday kedvezménnyel kapható. Ezt a díjnyertes vezeték nélküli hangszórót most mindössze 399 GBP-ért szerezheti be, ami alacsonyabb az eredeti 449 GBP-os Amazon árnál.