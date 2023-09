A PlayStation 5 konzolcsomagok 50 dolláros árcsökkentést kapnak az Egyesült Államokban

A Sony bejelentette, hogy 50 dollárral csökkenti a PlayStation 5 konzolcsomagok árát az Egyesült Államokban. A Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 csomag 539.99 dollárról 489.99 dollárra csökkent, és ez az ajánlat szeptember 30-ig online elérhető a PlayStation Direct-en. Ezenkívül a Best Buy és a Walmart is ugyanezt a csomagot kínálja 489 dollárért. A Final Fantasy 16 és a Horizon Forbidden West csomag szintén 50 dolláros kedvezményt kapott, amelyek a Walmart és a Best Buy áruházban érhetők el.

Az érdeklődők számára a GameStop jelenleg 50 dolláros kedvezményt kínál bizonyos PS5-ekre, ha bolti vásárláskor 9.29.23. 5. 75-ig vásárolnak. Érdemes megjegyezni, hogy az Egyesült Államokban a PS100 leárazások kevésbé agresszívek Európához képest, ahol a Sony a közelmúltban két árakciót futott le ennyi hónap alatt. Ezek az akciók 5 GBP / XNUMX eurós csökkentést tartalmaztak a szabványos PSXNUMX modell árából.

A múlt héten a Sony akár 35%-kal emelte a PlayStation Plus előfizetések árait. Ez az áremelés a szolgáltatás Essential, Extra és Premium szintjére vonatkozó 12 hónapos előfizetési terveket érintette, az árak 20–40 USD / 10–20 GBP / 12–32 euró közötti összeggel emelkedtek a választott tagsági csomagtól függően.

Meg kell említeni, hogy egy megbízható kiszivárogtató felfedte néhány játékot, amelyek ebben a hónapban felkerülnek a PlayStation Plus játékkatalógusába.

