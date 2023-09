Julia Joung: Az iránytól a biológiáig

By

Julia Joung, az MIT Technology Review egyik 2023-as, 35 év alatti újítója, megkönnyebbülést és újonnan felfedezett szenvedélyt is átélt, amikor szemtanúja volt a világ egyik legjobb Go-játékosának az AI legyőzésének. Miután gyermekkorát Tajvanon töltötte a játék elsajátításával, Joung mindig is megoldhatatlan problémaként gondolta a Go-t. Azonban rájött, hogy a biológia még nagyobb kihívást jelent.

A Stanford Egyetem idegtudományi laboratóriumában végzett egyetemi kutatása során Joung szokatlan viselkedést figyelt meg az asztrocitáknak nevezett agysejtekben. Ez felkeltette az érdeklődését, és felkeltette a biológia iránti érdeklődését. Útját azzal folytatta, hogy csatlakozott Feng Zhang génszerkesztő szakértő laborjához a Cambridge-i Broad Institute-ban, Massachusettsben. Ott beleásta magát a „genomléptékű szűrésbe”, olyan eszközöket használva, mint a CRISPR, hogy módosítsa az emberi genomban található 20,000 XNUMX gén mindegyikét, hogy megértse azok hatását.

Joung célja az volt, hogy genetikai szűrést alkalmazzon a tényleges agysejteken, például az asztrocitákon, amelyeket nehéz laboratóriumban előállítani. A különböző transzkripciós faktorok őssejtekre gyakorolt ​​hatásának feltárásával arra törekedett, hogy megértse, hogyan határozzák meg a sejtazonosságot. Felméréséből egy „atlasz” született, amely bemutatja az egyes transzkripciós faktorok hatását. A végső cél az, hogy képesek legyünk bármilyen sejttípus ellenőrzött módon generálni, ami alkalmazható lehet a gyógyszertesztekben és a terápiás fejlesztésekben.

Bár a genetikai szűrés kiterjedt, együttműködést és jelentős erőforrásokat igényel, Joung továbbra is elkötelezett a terület fejlesztése mellett. Jelenlegi munkája a Whitehead Institute-ban a sejten belüli fehérjeszintézis folyamatának megértésére összpontosít. Joungot a biológia kínálta lehetőségek soha véget nem érő mélysége hajtja, és továbbra is innovatív eszközöket fejleszt az alapvető kérdések megválaszolására.

Julia Joung útja a Go elsajátításától a biológia titkainak feltárásáig jól példázza kíváncsiságát és elhivatottságát a határok feszegetése iránt. Ahogy egyre mélyebbre merül a tudományos kutatás összetettségében, munkája azt ígéri, hogy olyan új felismeréseket tár fel, amelyek alakíthatják az orvostudomány és a technológia jövőjét.

Források: MIT Technology Review