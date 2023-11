Nehéz elhinni, de a The Legend of Zelda: Ocarina of Time ma ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ha ettől a ténytől öregnek érzi magát, nem vagy egyedül. Még mindig emlékszem a Nintendo első 3D Zelda-kalandjának 1998-as megjelenése körüli izgalomra és várakozásra. Az előző rész, A Link to the Past rajongójaként alig vártam, hogy kezembe kerülhessem az Ocarina of Time-t.

Szerencsém volt, hogy néhány nappal a hivatalos megjelenés előtt lehetőségem volt játszani és áttekinteni a játékot. Élénken emlékszem, hogy számtalan órát töltöttem elmerülve a játékban, navigáltam Hyrule lenyűgöző világában, és tapasztaltam meg az epikus történetet. A 3D-s grafikára való áttérés zökkenőmentes volt, a játékmenet mechanikája pedig átütő volt a maga idejében.

Ahhoz, hogy egy kirándulást tegyek az emlékezés sávjában, és összegyűjtsem az emlékeimet azokról a korai időkről, megkerestem egykori kollégáimat az IGN64-től. Együtt emlékeztünk a játék megjelenése körüli izgalomra és a játékkal töltött hosszú órákra. Még abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy a Seattle-i Zelda Summit nevű Zelda eseményen játszhattunk egy előzetes buildet.

Az egyik érdekes részlet, amely a beszélgetésünk során felmerült, a vér jelenléte volt a játék korai verziójában. Amikor Ganonnal harcolt, vörös vért lövellt ki, amikor megütötték. Ezt azonban később a játék következő verzióiban zöld „verejtékre” változtatták. Lehet, hogy a Nintendo aggódott a játék besorolása miatt, vagy egyszerűen úgy érezte, hogy az nem felel meg az elképzelésüknek.

Visszatekintve az Ocarina of Time különleges helyet foglal el a játéktörténelemben. Ez nemcsak megszilárdította a The Legend of Zelda franchise-t, mint közismert nevet, hanem a játékok terén is lehetséges határokat feszegette. Magával ragadó világa, emlékezetes karakterei és magával ragadó történetszála játékosok millióit ragadta meg világszerte.

Miközben ennek a szeretett játéknak a 25. évfordulóját ünnepeljük, szánjunk egy percet annak értékelésére, hogy milyen hatással volt az iparágra, és milyen emlékeket teremtett számtalan játékos számára. Boldog születésnapot, Ocarina of Time!

Gyakran ismételt kérdések

1. Az Ocarina of Time a legjobb Zelda játék?

A vélemények eltérőek lehetnek, de sokan az Ocarina of Time-t tartják a valaha készült egyik legjobb Zelda-játéknak. Innovatív játékmenete, mély történetvonala és lenyűgöző látványvilága új mércét állít fel a sorozat számára.

2. Játszhatom az Ocarina of Time-t modern konzolokon?

Igen, az Ocarina of Time többször is újra megjelent a Nintendo 64-en való indulás után. Mostantól elérhető a Nintendo 3DS-en, és a Nintendo Switch Online szolgáltatáson keresztül lejátszható a Nintendo Switchen.

3. Hogyan hatott az Ocarina of Time a jövőbeli Zelda-játékokra?

Az Ocarina of Time lefektette a jövőbeli Zelda-játékok alapjait azáltal, hogy különféle játékmechanizmusokat és funkciókat mutat be, amelyek a sorozat alapvető elemeivé váltak. A felfedezésre, rejtvényfejtésre és magával ragadó történetmesélésre helyezett hangsúly hatással volt a későbbi Zelda-címekre.

4. Miért tekintik az Ocarina of Time-t játékmesterműnek?

Az Ocarina of Timet gyakran dicsérik innovatív játékmenetéért, gyönyörű filmzenéjéért és emlékezetes karaktereiért. Sikeresen lefordította a szeretett Zelda formulát a 3D-s birodalomba, magával ragadó és felejthetetlen játékélményt teremtve.

5. Tervezik az Ocarina of Time folytatását?

Bár az Ocarina of Time-nak nincs közvetlen folytatása, a játék megkapta a szellemi utódját a The Legend of Zelda: Majora's Mask formájában. A Majora's Mask megőrizte az Ocarina of Time-ban bemutatott játékmenet számos elemét és mechanikáját, miközben egyedi és sötétebb történetszálat kínál.

Felhívjuk figyelmét, hogy a GYIK-ben közölt információk a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapulnak, és változhatnak.

