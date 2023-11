PlayStation Portal: Második képernyős élmény PS5-höz

By

Új módot keresel PlayStation 5 játékélményed fokozására? Ne keressen tovább, mint a PlayStation Portal. Ez az innovatív eszköz gyorsan a PlayStation-rajongók kötelező darabjává vált, és egy második képernyőmegoldást kínál, amellyel kedvenc játékait a kanapé vagy az ágy kényelméből játszhatja.

Noha a PlayStation Portalra adott kezdeti reakció enyhe lehetett, a korlátozott készletszintek őrületet keltettek a játékosok körében, és most már mindenki alig várja, hogy rávegye a kezét. Az eszközről szóló értékelésünk szilárd 8/10-es értékelést ad rá, kiemelve a PS5 második képernyőtársaként való hasznosságát. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a Bluetooth és az internetböngésző hiánya korlátozza a funkcióját az otthonon kívül.

De ne félj, mert a Sony megerősítette, hogy a PlayStation Portal november 22-től újra készleten lesz az Egyesült Királyságban. Ez a hír megkönnyebbülést jelentett azoknak, akik már alig várták, hogy elérhető legyen. A készletek elérhetőségével kapcsolatos frissítésekért feltétlenül kövesse az @IGNUKDeals oldalt a Twitteren.

Tehát mi is pontosan a PlayStation Portal, és hogyan javítja a játékélményt? A 199.99 GBP RRP-s ára a PlayStation Portal egy dedikált második képernyős eszköz a PS5-höz. Lehetővé teszi a játékmenet zökkenőmentes folytatását akkor is, ha a TV-t valaki más használja. Akár a kanapén heverészel, akár az ágyban pihensz, ez a kompakt és hordozható eszköz gondoskodik arról, hogy soha ne kelljen lemaradnia a játékkalandokról.

Az ünnepi szezon közeledtével a PlayStation Portal népszerű választássá vált azok körében, akik nemrég PS5-re fektettek be. Sokoldalúságának és kényelmének köszönhetően tökéletes kiegészítője a fényes új konzolnak. Szerezzen be egyet most, hogy maximalizálja játékélményét az ünnepi szezonban.

GYIK

Mennyi a PlayStation Portal ára?

A PlayStation Portal ára 199.99 GBP RRP az Egyesült Királyságban.

Mikor lesz újra raktáron a PlayStation Portal?

A Sony megerősítette, hogy a PlayStation Portal november 22-től újra raktáron lesz az Egyesült Királyságban.

A PlayStation Portal rendelkezik Bluetooth-szal és internetböngészővel?

Nem, a PlayStation Portal nem rendelkezik Bluetooth-val vagy internetböngészővel, ami korlátozza az otthonon kívüli használatát.

Hol tudom megvásárolni a PlayStation Portált?

A PlayStation Portált megvásárolhatja az Egyesült Királyság különböző kiskereskedőitől. A legfrissebb információkért kövesse figyelemmel a @IGNUKDeals tőzsdei frissítéseit a Twitteren.