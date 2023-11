A Sony vitatott játékot ad a PlayStation Plus katalógusához

A Sony a közelmúltban kritikát kapott a PlayStation Plus szolgáltatásához az elmúlt néhány hónapban hozzáadott gyenge címek miatt. Úgy tűnik azonban, hogy a cég merész lépést tett azzal, hogy felvette a 2023-as katalógusába a sokat vitatott játékot, a The Lord of the Rings: Gollamot.

A döntés vegyes reakciókat váltott ki a játékosok körében. Míg egyesek csalódottak a kiegészítés miatt, mások humort találnak a vitatott választásban. A mindössze néhány hónapja, májusban kiadott The Lord of the Rings: Gollum nem tudta lenyűgözni a játékosokat figyelemre méltó küldetéseivel, nem inspiráló látványvilágával és ismétlődő játékmenetével. Nem meglepő, hogy jelenleg „többnyire negatív” besorolást tart a Steamen.

A játékot övező kritika olyan súlyos volt, hogy még a fejlesztője, a Daedalic Entertainment is kénytelen volt közzétenni egy nyilatkozatot, amelyben elnézést kért a hiányosságokért. Nem sokkal a játék megjelenése után a fejlesztőstúdió leállt, és úgy döntött, hogy inkább a közzétételre összpontosít.

Mivel a 2023-as év játéka esélyesek felpörgetik a játékvilágot, a Gyűrűk Ura: Gollum valószínűleg nem kap majd elismerést. Gyenge teljesítménye és negatív fogadtatása a PlayStation Plus katalógusának figyelemre méltó kiegészítését jelenti.

A kapcsolódó hírekben a játékosok a Gyűrűk Ura: Tales of the Shire nevű közelgő kalandjátékra számíthatnak. Ez a játék várhatóan 2024-ben fog megjelenni olyan népszerű címek elemeit kombinálva, mint a Stardew Valley és a szeretett Középfölde univerzum. Remélhetőleg még magával ragadóbb és élvezetesebb élményt nyújt majd a Gyűrűk Ura franchise rajongóinak.

Gyakran ismételt kérdések

1. Mi a Gyűrűk Ura: Gollum értékelése?

A Gyűrűk Ura: Gollum jelenleg „többnyire negatív” értékelést kapott a Steamen.

2. Volt-e vita a Gyűrűk Ura: Gollum megjelenése körül?

Igen, a játékot kritizálták fantáziátlan küldetései, unalmas környezetei, rossz grafikája és ismétlődő játékmenete miatt. A fejlesztő, a Daedalic Entertainment még bocsánatot is kért a játék hiányosságaiért.

3. Mit várhatnak a játékosok a Lord of the Rings: Tales of the Shire-től?

Lord of the Rings: Tales of the Shire egy közelgő kalandjáték, amely a Stardew Valley és a Középfölde univerzum elemeit ötvözi. A megjelenés 2024-ben várható, és egyedülálló játékélményt kínál a rajongóknak.