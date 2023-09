Az Orange Pi bemutatja az Orange Pi Zero 2W-ot: a Raspberry Pi Zero 2 W teljesítményű alternatíváját

Az Orange Pi bemutatta legújabb ajánlatát, az Orange Pi Zero 2W-t, amely versenytársaihoz képest nagyobb teljesítményt és nagyobb memóriát ígér. Az Orange Pi Zero 2W-t egy Allwinner H618 négymagos Cortex-A53 processzor hajtja, ami robusztus választássá teszi számos alkalmazáshoz, beleértve a TV-dobozokat, az intelligens képernyő-casting-eszközöket, az okosotthonokat, az intelligens átjárókat és a tárgyak internetét. (IoT).

Az Orange Pi Zero 2W a Raspberry Pi Zero 2 W-ból merít ihletet, amely 2021 októberében jelent meg az eredeti Raspberry Pi Zero nagyobb teljesítményű utódjaként. A Raspberry társához hasonlóan az Orange Pi Zero 2W is négymagos Arm Cortex-A53 processzorral rendelkezik, de akár 1.5 GHz-es órajelet is kínál, így 50%-kal gyorsabb, mint a Raspberry Pi Zero 2 W raktári sebesség mellett. Ezenkívül Arm Mali G31-MP2 grafikus processzorral büszkélkedhet, amely támogatja az OpenGL ES 3.2-t, az OpenCL 2.0-t és a Vulkan 1.1-et.

Az Orange Pi Zero 2W egyik fő előnye a memória kapacitása. A felhasználók választhatnak 1 GB, 1.5 GB, 2 GB vagy 4 GB RAM közül, ami kétszerese a Raspberry Pi Zero 2W-ban elérhető minimumnak és akár nyolcszorosának. Az alaplap 16 MB SPI flash memóriát és egy microSD foglalatot is tartalmaz az elsődleges tároláshoz.

Az Orange Pi Zero 2W főbb jellemzői közé tartozik a mini-HDMI 2.0 port 4k60 támogatással, két USB 2.0 Type-C port (egy a tápellátáshoz és egy az eszközökhöz), valamint egy néptelen, 40 tűs GPIO fejléc. Wi-Fi 5 és Bluetooth 5.0/BLE csatlakozást is tartalmaz.

Ami a bővítési lehetőségeket illeti, az Orange Pi Zero 2W egyedi 24 tűs bővítőfelületet kínál, amely két USB 2.0 sávot, 10/100 Ethernet-kapcsolatot, analóg audio- és videotámogatást, infravörös vevőt, valamint tápellátási és felhasználói csatlakozásokat tartalmaz. - meghatározott gombok. Noha nincs Camera Serial Interface (CSI) csatlakozó, mint a Raspberry Pi Zero 2 W, az Orange Pi USB 2.0 csatlakozási lehetőséget kínál a kamera támogatásának alternatívájaként.

A szoftverkompatibilitás magában foglalja az Android 12, Debian 11 és 12, Ubuntu 20.04 és 22.04, valamint a cég saját Arch Linux-alapú Orange Pi operációs rendszerét.

Az Orange Pi Zero 2W megvásárolható az Orange Pi AliExpress áruházában, az ára az 12.90 GB RAM-os modell 1 dollártól a 23 GB-os változatéig 4 dollárig terjed. Ezenkívül az analóg hanggal ellátott bővítőkártyát, teljes méretű USB 2.0 portokat, Ethernet portot, gombokat és infravörös vevőt tartalmazó csomagok 17.80 USD-tól indulnak, a szállítási költségek nélkül.

Összességében az Orange Pi Zero 2W versenyképes alternatívája a Raspberry Pi Zero 2 W-nak, jobb teljesítményt, bőséges memórialehetőséget és sokféle csatlakoztatási funkciót kínál, így megfelelő választás a különféle IoT és intelligens otthoni alkalmazásokhoz.

