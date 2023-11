A 4G Galaxy S20 Series 2023. novemberi biztonsági frissítést kap Európa-szerte

By

A Galaxy S4, Galaxy S20+ és Galaxy S20 Ultra 20G verzióinak tulajdonosai most fellélegezhetnek, mivel a Samsung megkezdte a 2023. novemberi biztonsági frissítés bevezetését eszközeikre. Korábban ez a frissítés az 5G modellekre korlátozódott; a Samsung azonban kiterjesztette elérhetőségét a 4G változatokra is, több európai országban is a felhasználók legnagyobb örömére.

Ez a G98xFXXSIHWJD firmware-verziónak nevezett legújabb biztonsági frissítés viszonylag kicsi, kevesebb mint 500 MB tárhelyet foglal el. Felhasználók Ausztriában, Bulgáriában, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, Luxemburgban, Északi országokban, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában, Délkelet-Európában, Spanyolországban, Svájcban, a balti régióban, a Cseh Köztársaságban, Hollandiában és az Egyesült Királyság mostantól elérheti ezt a frissítést 4G Galaxy S20 sorozatú okostelefonjaikon.

A Samsung biztonsági közleménye szerint ez a frissítés elsősorban több mint 65 biztonsági rést küszöböl ki, és fokozott védelmet kínál a felhasználók eszközeinek. Azonban nem vezet be semmilyen új funkciót vagy teljesítményjavítást.

A fent említett országok bármelyikében lakó 4G Galaxy S20 sorozat tulajdonosai számára a legújabb biztonsági javításra való frissítés egyszerű folyamat. A Beállítások menüben a Szoftverfrissítés lehetőség kiválasztásával a felhasználók azonnal ellenőrizhetik az új frissítés elérhetőségét. Az alternatív módszer magában foglalja a firmware fájl letöltését egy megbízható forrásból, és manuálisan villogtatja az eszközre egy Windows PC és az Odin eszköz segítségével.

A 2023. novemberi biztonsági frissítés jelentős kibővítésével a Samsung továbbra is kiemelten kezeli felhasználói eszközeinek biztonságát, biztosítva adataik védelmét.