Keressen elképesztő Nintendo Switch Games ajánlatokat ezen a fekete pénteken

By

Eljött a Black Friday, és a játékosok egy csemege vár rád, hiszen hihetetlen kedvezmények állnak rendelkezésre a Nintendo Switch játékok széles skálájára. Akár elkényezteti magát, akár a tökéletes ünnepi ajándékot keresi, itt az ideje, hogy megragadja a legmenőbb címeket megfizethető áron. Az olyan kiskereskedelmi óriáscégek, mint a Best Buy, az Amazon, a GameStop és mások, olyan lenyűgöző ajánlatokat kínálnak, amelyeket nem akarsz kihagyni.

Best Buy: Verhetetlen kedvezmények a Nintendo Switch játékokra

A Best Buy ezen a fekete pénteken hatalmas kedvezményekkel várja a Nintendo Switch játékokat, kiegészítőket és egyebeket. A klasszikusoktól az új kiadásokig mindenki talál valamit. Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy megszerezze a Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collectiont fantasztikus 17%-os kedvezménnyel.

Amazon: Soha nem látott árak a Mario + Rabbids: Sparks of Hope és a Sonic Superstars oldalán

Az Amazon Black Friday akcióját nem szabad kihagyni. Kiemelkedő ajánlatokat kínálnak olyan Nintendo Switch játékokra, mint a Mario + Rabbids: Sparks of Hope, 75%-os kedvezménnyel. A közelmúltban megjelent Sonic Superstars-ra is találsz kedvezménnyel.

GameStop: hatalmas kedvezmények és további megtakarítások a Nintendo Switch játékokon

Készüljön fel hihetetlen megtakarításokra a GameStopon ezen a fekete pénteken. Akár 50%-os kedvezménnyel több tucat játékra, köztük olyan népszerű Nintendo Switch játékokra, mint a Pokemon Brilliant Diamond és Shining Pearl, a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD és a Bravely Default II, ez a tökéletes lehetőség játékgyűjteményének bővítésére. Ráadásul, ha online rendel, és a bolti átvételt választja, további 5 USD kedvezményt kap minden egyes rendelésből. Ez egy olyan üzlet, amelyet többször is kihasználhat!

Nintendo eShop: Digitális élvezetek kedvezményes áron

Ha előnyben részesíti a digitális játékok kényelmét, a Nintendo eShop a megfelelő hely. Figyelemre méltó Black Friday eladások Nintendo első féltől származó játékokon, Capcom játékokon, Warner Bros. játékokon és még sok máson, olyan ellenállhatatlan ajánlatokat találhat, amelyek órákon át szórakoztatják Önt. Ezek a kedvezmények december 3-ig érvényesek.

Hol vásárolhat Nintendo Switch játékokat fekete pénteken

Szinte minden nagyobb kiskereskedő részt vesz a Nintendo Switch játékok Black Friday értékesítésében. Kiváló kedvezményeket találhat olyan népszerű címekre, mint a Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II és még sok más. Akár úgy dönt, hogy meglátogatja az olyan nagykereskedőket, mint a Best Buy, a GameStop, a Walmart és a Target, akár online böngészik az Amazon vagy a Nintendo Store áruházban, csodálatos ajánlatok várnak rád.

Gyakran ismételt kérdések

1. Ezek az ajánlatok elérhetőek az üzletben vagy online?

A legtöbb ajánlat az üzletben és az interneten is elérhető, így rugalmasan választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb vásárlási módot.

2. Meddig tartanak a Black Friday ajánlatok?

A Black Friday ajánlatok általában korlátozott ideig tartanak, ezért ügyeljen arra, hogy ellenőrizze az egyes kereskedők által említett konkrét dátumokat.

3. Vásárolhatok digitális játékokat a Nintendo eShopból ajándékba?

Sajnos a Nintendo eShop jelenleg nem kínál ajándékozási lehetőségeket. Azonban továbbra is igénybe veheti a kedvezményeket, és vásárolhat digitális játékkódokat ajándékba más kereskedőktől.

4. Megéri Nintendo eShop ajándékkártyákat vásárolni a Black Friday idején?

Teljesen! Nemcsak fantasztikus ajánlatokat szerezhet a Nintendo eShop játékokon, de még többet is spórolhat, ha kedvezményes Nintendo eShop ajándékkártyákat vásárol.

A Black Friday a végső idő, hogy hihetetlen ajánlatokat szerezz Nintendo Switch játékokon. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hogy bővítse játékkönyvtárát, vagy lepje meg szeretteit a tökéletes ajándékokkal. Cselekedj gyorsan, mert ezek a kedvezmények nem tartanak örökké!