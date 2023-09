A hódok vándorlásának a sarkvidéki közösségekre gyakorolt ​​hatásának megértése

By

A Barin nevű új tanulmány, amely a Beavers and social-ecological Resilience in Inuit Nunangat rövidítése, azt vizsgálja, hogy a hódok vándorlása az Északi-sarkvidékre hogyan befolyásolja a régiót és annak közösségeit. Ahogy a hódok továbbra is észak felé haladnak, jelentős következményekkel járhat, hogy képesek megváltoztatni a vízi utakat és átalakítani a környező terepet.

Helen Wheeler az Anglia Ruskin Egyetemről és Phillip Marsh a Wilfrid Laurier Egyetemről, Herb Nakimayak az Inuvialuit Fish Joint Management Committee-től és más partnerekkel együttműködve, a Barin projekt célja, hogy megértse a hódokkal kapcsolatos változásokat a patakokban és tavakban, és hogy ezek hogyan. a változások hatással vannak az emberekre. Ez a kutatás különösen fontos a kanadai Inuvialuit települési régió számára.

Alaszkában olyan tudósok, mint Ken Tape évek óta tanulmányozzák a hódok hatásait, és létrehozták az Arctic Beaver Observation Network (A-Bon) nevű szervezetet, hogy megkönnyítsék a különböző régiók kutatói közötti együttműködést és tudásmegosztást. Kanada azonban még mindig felzárkózik az északi-sarkvidéki hódokkal kapcsolatos problémák mértékének tanulmányozása és megértése terén.

A hódok széleskörű hatást gyakorolnak a síkvidéki ökoszisztémákra, beleértve az örök fagyot, a szénciklust, a halpopulációkat és a vízminőséget. Míg a hódok hatásait más területeken is alaposan tanulmányozták, az Északi-sarkvidék egyedülálló kihívásokat jelent a fagyott talaj és a korlátozott hőmérsékletű rendszer miatt. Az Északi-sarkvidéken már most is jelentős változások mennek végbe az éghajlatváltozás miatt, ezért elengedhetetlen a hódoknak tulajdonítható konkrét változások meghatározása.

A Barin projekt célja több kulcskérdés, például a hódpopuláció növekedése, a halakra és a halak élőhelyére gyakorolt ​​hatása, valamint az ezt követő hatások a környező közösségekre. A kutatás magában foglalja a NASA műholdas adatait és statisztikai modellezést a hódok mozgásának és hidrológiai változásainak előrejelzésére. Tartalmaz továbbá közösségi műhelyeket, szóbeli előzmények gyűjtését és helyszíni adatgyűjtést.

A Barin vizsgálati területe Aklavik, Tuktoyaktuk és Inuvik, valamint az Inuvik-Tuktoyaktuk autópálya mentén fekvő vízgyűjtőket foglalja magában. Herb Nakimayak, az Inuvialuit Halas Közös Irányítóbizottság elnöke jelentős változásoknak volt tanúja ezeken a területeken, például megnőtt a hódgátak száma, és ennek hatása a bálnák és fókák által támaszkodó haltermelő patakokra és ökoszisztémákra.

Összességében a Barin projekt célja, hogy értékes kutatást nyújtson, amely segíthet a döntéshozatalban, és stratégiákat dolgozhat ki a folyamatos közösségi alapú monitorozáshoz és menedzsmenthez. A hódok vándorlásának az északi-sarkvidéki közösségekre gyakorolt ​​hatásának megértésével jobb intézkedéseket lehet végrehajtani ezen ökoszisztémák ellenálló képességének és fenntarthatóságának biztosítására.

Források: Inuvik Drum, Yale Environment 360