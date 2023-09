A Mortal Kombat 1 felfedi Jean-Claude Van Damme-t, mint Johnny Cage

A Mortal Kombat 1 megalkotói, a NetherRealm Studios éppen most mutatta be Jean-Claude Van Damme megjelenését Johnny Cage szerepében a játékban. Ez a különleges bőr, amelyben Van Damme az 1988-as Bloodsport című film ikonikus öltözékében szerepel, a sorozat társalkotója, Ed Boon Hot Ones epizódja során mutatkozott be.

Van Damme megjelenése a Mortal Kombat 1-ben a Bloodsport, a Van Damme és maga a játék franchise története miatt fontos. A fejlesztés korai szakaszában az első Mortal Kombat valójában egy Van Damme játéknak készült. A játék mögött álló csapat azt akarta, hogy Van Damme legyen a cím sztárja, még a Bloodsport képeit is belefoglalva a kezdeti játékba. Ez a koncepció azonban soha nem valósult meg, helyette megszületett a Mortal Kombat. Johnny Cage, a játék egyik karaktere mindig is Van Damme tisztelgése vagy paródiája volt, így ez a különleges bőr ennek a kapcsolatnak a csúcspontja.

A Van Damme skin elérhető lesz a Kombat Pack tulajdonosok számára, akik a szezonbérleten keresztül további tartalmakhoz is hozzáférhetnek. Míg a bőrről készült felvételeket korábban csúfolták, ez az első alkalom, hogy a renderet teljesen felfedték. Várhatóan a Mortal Kombat 1 korai hozzáférésű kiadásával együtt fog megjelenni.

A Mortal Kombat története során celeb skineket is beépített a játékba. A korábbi részekben DJ Dimitri Vegas, valamint a szereplők Bridgette Wilson, Linden Ashby és Christopher Lambert képmásai és hangjai szerepeltek az 1995-ös Mortal Kombat filmből. Ezenkívül a Mortal Kombat X tartalmazott egy speciális skint a Jax számára, amelyet Carl Weathers alakított, és a Predator DLC-vel együtt.

