Új játékmód és korai hozzáférési frissítések érkeznek az Against the Stormhoz

A Hooded Horse kiadó bejelentette, hogy a népszerű Against the Storm játék a jövő hónap elején elérhetővé válik egy nagyon várt 1.0-s frissítéssel. Ez a frissítés egy vadonatúj, Queen's Hand nevű játékmódot vezet be, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy a tapasztalt játékosokat egyedi szabályokkal és jutalmakkal hívja meg.

Az Against the Storm, amelyet „sötét fantasy városépítőként” írnak le, elmeríti a játékosokat egy posztapokaliptikus világban, ahol a pusztító esőzések ellenére újjá kell építeniük a civilizációt. A királynő alkirályaként a játékosok a túlélők sokféle csoportját vezetik, beleértve az embereket, hódokat, gyíkokat, rókákat és hárpiákat. Együtt kell visszaszerezniük a vadont, és biztosítaniuk kell az emberiség jövőjét.

A közelgő frissítés egyik legizgalmasabb aspektusa a Queen's Hand hozzáadása. Ez a játékmód a legnagyobb kihívás elé állítja a játékosokat, az Adamantine Seal egyetlen cikluson belüli újraforrasztását. A játék legnehezebb kihívásaként a Queen's Hand még a legtapasztaltabb játékosokat is a határaikra szorítja.

A korai hozzáférési időszak alatt az Against the Storm jelentős fejlesztésen ment keresztül, rendszeres tartalomfrissítéssel kéthetente. Ezek a frissítések kisebb-nagyobb változtatások széles skáláját hoztak a játékban, beleértve az új fajok hozzáadását, például a Fox people-t és a végjáték mechanikájának fejlesztéseit. A Hooded Horse kijelentette, hogy ez a frissítési ütem a játék teljes megjelenéséig folytatódik.

Lebilincselő játékmenetével és magával ragadó narratívájával az Against the Storm elkötelezett rajongótábort szerzett. A Steamen a játék elsöprően pozitív, 95%-os felhasználói értékelést kapott közel 14,500 XNUMX értékelésből. A játékosok dicsérték magával ragadó világépítő mechanikáját és kihívásokkal teli játékmenetét.

Az Against the Storm rajongói már nagyon várhatják a játék hivatalos megjelenését december 8-án. A Microsoft Store-ban való megjelenés mellett a játék a PC Game Pass könyvtárához is csatlakozik, köszönhetően a Microsofttal kötött közelmúltbeli együttműködésnek. Ez az együttműködés még szélesebb közönséghez juttatja el a játékot, és új és izgalmas élményben részesíti a Game Pass előfizetőit.

Akár tapasztalt játékos, akár újonc a műfajban, az Against the Storm közelgő frissítése felejthetetlen játékélményt ígér. Készülj fel a lerombolt világ kihívásaira, és építsd újjá a civilizációt minden nehézség ellenére.

FAQ

1. Mi a vihar ellen?

Az Against the Storm egy sötét fantasy városépítő játék, amelyben a játékosok újjáépítik a civilizációt egy poszt-apokaliptikus világban, amelyet kíméletlen esőzések sújtanak.

2. Mikor hagyja el az Against the Storm korai hozzáférést?

Az Against the Storm meghagyja a korai hozzáférést, és december 1.0-án kiadja 8-s frissítését.

3. Mi a neve az új játékmódnak?

Az új játékmód a Queen's Hand névre hallgat, és kifejezetten a tapasztalt játékosok kihívásaira lett kifejlesztve egyedi szabályokkal és jutalmakkal.

4. Milyen platformokon lesz elérhető az Against the Storm?

Az Against the Storm elérhető lesz a Microsoft Store-ban, és bekerül a PC Game Pass könyvtárába is.

5. Milyen frissítések történtek a korai hozzáférési időszakban?

A korai hozzáférés során az Against the Storm rendszeres tartalomfrissítéseket kapott, beleértve az új fajok hozzáadását és a végjáték mechanikájának fejlesztéseit.

Források: [IGN](https://www.ign.com/)