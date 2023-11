Új cím: A Steam Deck OLED 90 Hz-es képernyőjének bemeneti késleltetésre gyakorolt ​​hatásának vizsgálata

A Digital Foundry legutóbbi elemzése során kiderült, hogy a továbbfejlesztett 90 Hz-es képernyő milyen hatással van a Steam Deck OLED bemeneti késleltetésére. Az Nvidia késleltetési és megjelenítési elemző eszközeinek felhasználásával a csapat két reflexiós játékot tesztelt, a Doom Eternalt és a Crysis 3 Remasteredet, hogy meghatározzák a válaszkészségre gyakorolt ​​pontos hatásokat.

A Steam Deck OLED 90 képkocka/mp sebességgel futva mutatta be a legjelentősebb javulást a bemeneti késleltetés terén. A 60 fps-es LCD-verzióhoz képest a bemeneti késleltetés átlagos csökkenése 26.1 ms volt a Doom Eternal esetében és 32.5 ms a Crysis 3 esetében. Ez a csökkenés részben az OLED-kijelző gyorsabb képfrissítésének tudható be.

Érdekes módon a tesztelés során a bemeneti késleltetés is javult, még akkor is, ha az OLED és az LCD egységek azonos képkockasebességgel működtek. Ha mindkettőt 60 fps-re állítottuk be, az OLED 8.5 ms-os csökkenést mutatott be a bemeneti késleltetésben a Doom Eternal esetében, és 11.3 ms-os csökkenést a Crysis 3 esetében. A késleltetés javulása erősebb lett alacsonyabb képkockasebességnél, és elérte a 20 ms-ot, amikor a játékok 40-re süllyedtek. 45 fps-ig terjedő tartományban.

Bár ezek a fejlesztések minimálisnak tűnhetnek az emberi reakcióidőhöz képest, mégis jelentős hatást gyakorolhatnak a rendszer általános érzésére és reagálóképességére. A beviteli késleltetés kisebb változtatásai nagymértékben fokozhatják a játékélmény „radaszságát”.

Az elemzés egy másik figyelemre méltó megállapítása arra utal, hogy a firmware-frissítések szerepet játszhatnak a Steam Deck OLED és LCD-verziói közötti bemeneti késleltetési különbségekben. Az elavult firmware-rel rendelkező régebbi LCD-verzió tesztelésekor a Digital Foundry 8–42.4 ms-mal lassabb bemeneti késleltetési eredményeket észlelt, mint a frissített firmware-rel.

A Valve aktívan dolgozik a Steam Deck LCD-verziójának további fejlesztésén, beleértve a bemeneti késleltetés csökkentését. A folyamatban lévő firmware-revíziók miatt lehetséges, hogy az LCD-kijelzők válaszideje tovább csökken, ami javítja a felhasználók játékélményét.

Gyakran feltett kérdések (GYIK)

1. Mi az a bemeneti késés?

A beviteli késleltetés arra a késleltetésre utal, amikor a felhasználó bead egy parancsot, és amikor a rendszer válaszol a parancsra. Játékban a beviteli késleltetés hatással lehet a reakciókészségre és a játékmenet általános hangulatára.

2. Hogyan befolyásolja a Steam Deck OLED 90 Hz-es képernyője a bemeneti késést?

A Steam Deck OLED továbbfejlesztett 90 Hz-es képernyője csökkenti a bemeneti késést a 60 Hz-es LCD-verzióhoz képest. A játékok nagyobb képkockasebességgel történő futtatása az OLED-kijelzőn jelentős javulást eredményez a bemeneti késleltetésben.

3. Megfigyelhető-e a bemeneti késleltetés javulása, ha mind az OLED, mind az LCD egység azonos képkockasebességre van beállítva?

Igen, a tesztelés kimutatta, hogy még akkor is, ha az OLED és az LCD egységek azonos képkockasebességgel futnak, az OLED továbbra is csökkentett bemeneti késleltetést mutat. Ez arra utal, hogy a két verzió közötti hardveres különbségek szerepet játszanak a jobb válaszkészségben.

4. A firmware-frissítések felelősek az OLED és LCD-verziók közötti bemeneti késésekért?

A Digital Foundry elemzése azt sugallja, hogy a firmware-frissítések hozzájárulhatnak a Steam Deck OLED és LCD-verziói között megfigyelt bemeneti késleltetési eltérésekhez. Az LCD firmware régebbi verziói lassabb bemeneti késleltetést eredményeztek a frissített firmware-hez képest. A Valve aktívan dolgozik a bemeneti késleltetés javításán a Steam Deck LCD-verziójának firmware-frissítései révén.