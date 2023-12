A SpaceX elindítja a Starlink 7-9 missziót közvetlen átviteli műholdakkal

By

A SpaceX a Falcon 9 kaliforniai kilövésére készül, hogy felépüljön a hét elején leselejtezett kilövések sorozatából. A Starlink 7-9 küldetés során 21 műholdat telepítenek alacsony Föld körüli pályára, ami rutinfeladat a cég számára. Ami azonban ezt a küldetést különbözteti meg, az az első hat Starlink műhold, amelyek közvetlenül a cellákba kapcsolódnak. Ez az új funkció lehetővé teszi, hogy a mobilhálózat-üzemeltetők világszerte zökkenőmentes globális hozzáférést biztosítsanak az SMS-hez, hívásokhoz és böngészéshez, még a távoli területeken is.

A Falcon 9 rakéta a tervek szerint este 9:19-kor indul PST, élő közvetítés pedig a Spaceflight Now csatornán lesz elérhető 30 perccel a felszállás előtt.

Egy 2022 augusztusi eseményen a SpaceX alapítója, Elon Musk bemutatta a Starlink hálózatra vonatkozó, közvetlenül a cellákra irányuló ígéretet. Azt állította, hogy ez még a világ legtávolabbi részein is megszüntetné a holt zónákat, és „nagy játékmódosítónak” nevezte. Musk hangsúlyozta, hogy még olyan szélsőséges forgatókönyvekben is, mint a természeti katasztrófák, amikor a mobiltornyokat kiveszik, a Starlink hálózathoz csatlakoztatott telefonok továbbra is működnek.

A SpaceX közölte terveit a Szövetségi Kommunikációs (FCC) Műholdengedélyezési Osztályával, amelyben kijelentette, hogy a következő hat hónap során hozzávetőleg 840, közvetlenül a cellára képes műholdat kíván felbocsátani. Jameson Dempsey, a SpaceX műholdpolitikai igazgatója azt kérte, hogy az indítási engedély tartalmazza mind a 7,500 műholdra vonatkozó jogosultságot a közvetlenül a cellára történő módosítási alkalmazásban.

Az egyesült államokbeli T-Mobile partnerség mellett a SpaceX együttműködési megállapodásokat kötött Ausztráliában, Kanadában, Japánban, Új-Zélandon és Svájcban. Az egyesült államokbeli szolgáltatás a T-Mobile meglévő középsávos PCS-spektrumát fogja használni, hogy az ország egész területén kapcsolatot biztosítson.

A Starlink 7-9 küldetés egy Falcon 2 rakétát használva mind a közvetlenül a cellára irányított műholdakat, mind a szokásos Starlink V9 Minit telepíti. Az első fokozatú booster szétválik, és a Csendes-óceánon található „Of Course I Still Love You” drónhajón landol.

A cikk írásakor nem áll rendelkezésre információ a Starlink műholdaknak otthont adó, repülés közben bevált rakományburkolatok által végrehajtott küldetések számáról.