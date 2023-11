A LEGO x Fortnite Crossover megerősítette: a kreatív játékmenet új korszaka

By

A LEGO hivatalosan bejelentette a Twitteren, hogy a nagyon várt LEGO x Fortnite crossover esemény valóban megtörténik. Bár a részletek még mindig kevések, a feltételezések szerint a játékosoknak lehetőségük lesz elmerülni egy egyedülálló játékélményben, ahol kedvenc Fortnite-karaktereik LEGO-verzióit irányíthatják, kiegészítve a bányászat és a kézműves képességgel.

A december 7-én esedékes LEGO x Fortnite esemény egyike lesz annak a három izgalmas játékmódnak, amelyet a Fortnite a következő hónapban mutat be. De ez még nem minden – az Eminem-rajongók izgalommal fogják tudni, hogy a népszerű rapper különleges megjelenést hoz majd a játékban egy élő koncert keretében december 2-án.

Ha ez nem lenne elég a rajongók zümmögésére, akkor a lehetséges Doctor Who x Fortnite együttműködésről suttognak. Bár még nem erősítették meg, úgy vélik, hogy ez az együttműködés az ikonikus brit televíziós sorozat 60. évfordulójának megünneplése lehet, amelyet először 1963 novemberében mutattak be. Az izgalmak további fokozása érdekében egy háromrészes sorozat, amelyben David Tennant a doktor szerepét ismételgeti. 2023. november végén kerül adásba.

A LEGO x Fortnite crossover azt ígéri, hogy friss és innovatív csavart visz a játékba, ötvözi a szeretett LEGO márkát a Fortnite magával ragadó játékmenetével. A játékosok egy olyan világra számíthatnak, ahol fantáziájuk megelevenedik a digitális téglák révén, és végtelen kreatív lehetőségeket nyit meg.

Készen állsz, hogy belevágj ebbe az epikus kalandba? Tudassa velünk az alábbi megjegyzésekben, és figyeljen a LEGO x Fortnite eseménnyel kapcsolatos további frissítésekre.

