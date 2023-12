Jogi kudarc a lakota iskolaszéki tagnak, Darbi Boddynak

Darbi Boddy, az ohiói Lakota Iskolatanács tagja újabb kudarcot szenvedett a polgári üldözés elleni védelmi rendelet megsemmisítésére tett kísérletei során. A rendelet megköveteli, hogy 500 láb távolságra legyen Isaac Adi igazgatótanácsi tagtól. Boddy ügyvédje elmulasztotta a végzés elleni fellebbezés határidejét az alsóbb fokú bíróságon, ehelyett közvetlenül az Ohio 12. kerületi fellebbviteli bírósághoz fordult, amely elutasította a kérelmet. Ennek eredményeként Greg Howard bíró elutasított minden függőben lévő indítványt, beleértve a védelmi határozat megszüntetésére irányuló indítványt is.

Boddynak továbbra is távol kell maradnia Aditól, amíg a parancs 2025-ben le nem jár. Ez magában foglalja az iskolaszéki üléseket is, amelyeken Adi jelenléte esetén nem vehet részt. Howard bíró azt is megjegyezte, hogy Adi ügyvédje becsmérlési indítványt nyújtott be Boddy ellen a védelmi határozat állítólagos megsértése miatt.

A döntésre reagálva Boddy ügyvédje, Robert Croskery bejelentette, hogy visszavonul jogtanácsosaként. Bírálta a bíróság fellebbezési eljárását, és kifejtette azon véleményét, hogy a védelmi határozatot kiadó határozat „egyértelműen hibás”. A magatartásáról készült videókra hivatkozva megkérdőjelezte Adi köztisztviselői alkalmasságát is.

Adi ügyvédje, Robert Lyons elégedettségét fejezte ki a bíró döntésével kapcsolatban, és azt állította, hogy Boddy továbbra is megsérti a védelmi határozatot azzal, hogy becsmérli Adit az interneten. Új bírósági jegyzőkönyvet nyújtott be, felhívva a figyelmet egy Facebook-bejegyzésre, amelyben Boddy bírálta Adit.

Boddyt 2021-ben választották be az iskolaszékbe, és 2022-ben lépett hivatalba. Az Ohio Revised Code szerint azok az iskolaszéki tagok, akik 90 napig hiányoznak az ülésekről, és hiányzásukra nincs megfelelő okuk, elmozdíthatók tisztségükből.

Adi korábban kampányolt Boddyval, de bírósági védelem iránti kérelmében azt állította, hogy kapcsolatuk megromlott, és Boddy „rendkívül agresszív” lett vele szemben. Boddy azt vallotta, hogy nem akart rosszindulatú lenni, és nem ért egyet Adi politikai álláspontjával.

Boddy ügyvédje azzal érvelt, hogy Ohio üldözési törvényét arra használják, hogy elhallgattassák Boddy konzervatív hangját. Kijelentette, hogy továbbra is a szülők és a gyermekek szükségleteit helyezi előtérbe a speciális érdekeknél.

Bővebben a Web Story-ban: Jogi kudarc a lakota iskolaszéki tagnak, Darbi Boddynak