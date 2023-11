By

A Walmart nagyobb, mint az Amazon?

A kiskereskedelmi óriások világában két név tűnik fel: a Walmart és az Amazon. Mindkét cég forradalmasította a vásárlás módját, de ha a puszta méretről van szó, melyik éri el a koronát? Vágjunk bele a számokba, és nézzük meg, ki kerül az élre.

A titánok csatája

A Sam Walton által 1962-ben alapított Walmart régóta meghatározó erő a kiskereskedelmi ágazatban. Hatalmas fizikai üzlethálózatával a cég gyorsan közismert névvé vált. Az elmúlt években azonban az Amazon félelmetes versenytárssá vált, amely online piacterével és innovatív szolgáltatásaival megzavarta a hagyományos kiskereskedelmet.

A méret számít

A kiskereskedelmi óriáscégek méretének összehasonlításakor fontos különféle tényezőket figyelembe venni. A bevételek tekintetében továbbra is a Walmart tartja az élen. 2020-ban a vállalat elképesztő, 559 milliárd dolláros bevételről számolt be, amivel a világ legnagyobb kiskereskedőjévé vált. Az Amazon viszont 386 milliárd dolláros bevételről számolt be ugyanebben az időszakban.

A bevétel azonban önmagában nem árulja el a teljes történetet. Az Amazon piaci kapitalizációja, amely a forgalomban lévő részvényeinek összértékét jelenti, 2015-ben meghaladta a Walmartéét. 2021-ben az Amazon piaci kapitalizációja körülbelül 1.7 billió dollár, míg a Walmarté körülbelül 400 milliárd dollár. Ez azt jelzi, hogy a befektetők úgy látják, hogy az Amazon nagyobb növekedési potenciállal és jövőbeli értékkel rendelkezik.

FAQ

K: Mi a bevétel?

A bevétel az a teljes pénzösszeg, amelyet a vállalat üzleti tevékenységeiből, például termékek vagy szolgáltatások értékesítéséből termel.

K: Mi az a piaci kapitalizáció?

A piaci kapitalizáció, amelyet gyakran piaci kapitalizációnak is neveznek, a vállalat forgalomban lévő részvényeinek összértéke. Ezt úgy számítják ki, hogy az aktuális részvényárfolyamot megszorozzák a forgalomban lévő részvények számával.

K: Van a Walmart online jelenléte?

Igen, a Walmart jelentős beruházásokat eszközölt az e-kereskedelmi tevékenységeibe, hogy felvegye a versenyt az Amazonnal. A cég online vásárlást kínál, és kibővítette szállítási és átvételi szolgáltatásait.

K: Vannak az Amazonnak fizikai üzletei?

Míg az Amazon online piactérként indult, a fizikai kiskereskedelembe is bemerészkedett. A cég üzemelteti az Amazon Go üzleteket, az Amazon Books-t, és 2017-ben felvásárolta a Whole Foods Marketet.

A következtetés

Míg a bevételek terén továbbra is a Walmart uralkodik, az Amazon piaci kapitalizációja és online dominanciája jelzi a jövőbeli növekedési potenciált. Mindkét vállalat folytatja az innovációt és alkalmazkodik a változó kiskereskedelmi környezethez, biztosítva, hogy a kiskereskedelmi fölényért folytatott küzdelem továbbra is kiélezett maradjon.