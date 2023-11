By

Az új övsömör elleni vakcina jobb, mint a régi övsömör elleni vakcina?

Az elmúlt években új övsömör elleni vakcinát vezettek be a piacon, ami vitát váltott ki az egészségügyi szakemberek és a betegek körében egyaránt. Mindenkiben felmerül a kérdés, hogy ez az új vakcina valóban jobb-e az elődjénél. Merüljünk el a részletekben, és fedezzük fel a kettő közötti fő különbségeket.

A régi Zostavax néven ismert övsömör elleni vakcinát 2006 óta használják. Hatékonyan csökkentette az övsömör kialakulásának kockázatát körülbelül 51%-kal, és a posztherpetikus neuralgiát (az övsömör fájdalmas szövődménye) 67%-kal. Ennek azonban volt néhány korlátja. A Zostavax élő vakcina volt, ami azt jelenti, hogy a vírus legyengített formáját tartalmazta. Ez alkalmatlanná tette a legyengült immunrendszerű egyének, például a rákkezelés alatt állók vagy a szervátültetésben részesülők számára.

Lépjen be az új övsömör elleni vakcinába, a Shingrix-be, amelyet az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) hagyott jóvá 2017-ben. A Shingrix lenyűgöző, több mint 90%-os hatékonysággal büszkélkedhet az övsömör és a posztherpetikus neuralgia megelőzésében. Elődjével ellentétben a Shingrix nem élő vakcina, így biztonságossá teszi a legyengült immunrendszerű egyének számára.

FAQ:

K: Hogyan működik az új övsömör elleni vakcina?

V: A Shingrix egy rekombináns vakcina, ami azt jelenti, hogy csak egy specifikus fehérjét tartalmaz a varicella-zoster vírusból. Ez a fehérje serkenti az immunrendszert, hogy erős választ adjon a vírus ellen, megelőzve az övsömör kialakulását.

K: Ki kapja meg az új övsömör elleni védőoltást?

V: A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Shingrix-et 50 éves és idősebb felnőttek számára ajánlja, még akkor is, ha korábban Zostavaxot kaptak.

K: Vannak mellékhatásai?

V: Mint minden vakcina, a Shingrix is ​​okozhat enyhe mellékhatásokat, például fájdalmat az injekció beadásának helyén, izomfájdalmakat és fáradtságot. Ezek a tünetek általában néhány napon belül megszűnnek, és azt jelzik, hogy az immunrendszer reagál a vakcinára.

Összefoglalva, az új övsömör elleni vakcina, a Shingrix jelentős előrelépésnek tűnik a régi Zostavax vakcinához képest. Magasabb hatékonysági arányával és nem élő összetételével a Shingrix biztonságosabb és hatékonyabb lehetőséget kínál az övsömör és szövődményeinek megelőzésére. Ha Ön az ajánlott korcsoportba tartozik, bölcs döntés, hogy konzultáljon egészségügyi szolgáltatójával a Shingrix oltásáról, hogy megvédje magát ettől a fájdalmas és potenciálisan legyengítő állapottól.