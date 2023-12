Tapasztalja meg Írország Fittest Family 11. évadának izgalmas döntőjét

By

Készen állsz az erő, a kitartás és az elszántság végső próbájára? Ne keressen tovább, mert az írországi Fittest Family 11. évada a nagy fináléjához érkezik! Készüljön fel, hogy szemtanúja legyen ennek az intenzív versenynek az izgalmas befejezésének december 17-én 6:30-kor az RTE One és az RTE Player csatornákon.

Bár a hírességek különlegessége idén karácsonykor nem kerül adásba, a rajongók továbbra is élvezhetik a körmönfont akciót, miközben a megmaradt családok megküzdenek az Írország legfittabb családja címért. Ez az évad tele volt pofátlan kihívásokkal és félelmetes előadásokkal, amelyek a versenyzőket a határokig feszegetik.

A műsort Laura Fox mutatja be, aki Mairead Ronantól vette át az irányítást, és Sonia O'Sullivan, aki Anna Geary helyett anyasági szabadsága alatt áll, a műsorban Írország minden tájáról érkező családok versenyeztek Davy Fitzgerald, Nina Carberry edzők irányításával. Donncha O'Callaghan és Sonia O'Sullivan.

A fináléban a tipperary Byrnes család, a Cavant képviselő Stratfordok, a waterfordi Bonnars és a carlowi Murphyek szerepelnek majd. Minden család hozza a saját egyedi képességeit és elszántságát a versenyre, így kiélezett csatát vív a hőn áhított címért.

Az utolsó kihívások közé tartozik egy hajóverseny a Liffey folyón, a Back Against the Wall kihívás és az idegtépő Hanging Tough. Mivel ennyi a tét, a verseny kiélezettebb, mint valaha. Csak két család jut be a nagydöntőbe, ahol a győztest a 2023-as Írország Fittest Family címe lesz.

Ne hagyja ki az Írország Fittest Family 11. évadának izgalmas befejezését. Hallgassa meg december 17-én 6:30-kor az RTE One és az RTE Player csatornán, hogy megtudja, ki nyer majd.