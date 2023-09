Az Apple frissítésekkel és megemelt árakkal kiadja az iPhone 15-öt

By

Az Apple kedden bemutatja legújabb okostelefonját, az iPhone 15-öt. Elemzők azt jósolják, hogy az új modellt különféle fejlesztésekkel, de bizonyos verziók árai is megemelték. Az iPhone 15 mellett az Apple várhatóan az Apple Watch és az AirPods új verzióit is bemutatja.

A jelentések szerint az iPhone 15 továbbfejlesztett kamerával és USB-C töltőporttal fog rendelkezni. Míg a szabványos iPhone 15 és iPhone 15 Plus árai változatlanok maradnak, a csúcsmodellek, az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max áremelkedése várhatóan jelentős. Az iPhone 15 Pro ára akár 100 dollárral is drágulhat, így a teljes ára 1,099 dollárra emelkedhet, míg az iPhone 15 Pro Max ára akár 200 dollárral is drágulhat, és elérheti az 1,299 dollárt.

Az iPhone 15 drágább verziói nagyobb tárhelyet, hosszabb akkumulátor-élettartamot, gyorsabb adatátviteli sebességet és titán kereteket kínálnak. Az Apple azt reméli, hogy a fogyasztókat e drágább lehetőségek felé tereli. A Pro modellek az új A17 Bionic chipset processzoron is futnak majd.

Az iPhone 15 minden verziója tartalmazni fog egy USB-C töltőportot, amely rugalmasságot biztosít azon fogyasztók számára, akik előnyben részesítik a nem Apple töltőket. Egy másik újdonság a Dynamic Island, a képernyő tetején található rész, amely figyelmeztetéseket vagy előrehaladási frissítéseket küld.

Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook kijelentette, hogy az iPhone az emberek életének szerves részévé vált, mivel fontos információkat tárol, például egészségügyi és banki adatokat, és fizetésre is használják. Ennek ellenére az Apple hosszan tartó visszaeséssel néz szembe az iPhone-eladások terén, amint azt a legutóbbi eredményjelentés is mutatja, ahol az iPhone bevétele 2.4%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest.

Az iPhone 15 bejelentésére kedden 1:22 órakor kerül sor, és online megtekinthető az Apple honlapján. Az új iPhone várhatóan szeptember XNUMX-én kerül forgalomba.

