Nyisd meg az új Pokémonokat és az evolúciókat a Pokémon Scarlet and Violet's Indigo Disk DLC-ben

Fedezz fel izgalmas új lényeket a legújabb Pokémon Scarlet and Violet DLC-ben, az Indigo Diskben. Az egyik ilyen újdonság a Magby, egy szerethető tűz-Pokémon a 2. generációból. Magbyt és annak fejlődését azonban nem biztos, hogy olyan egyszerű megtalálni, mint amilyennek látszik. Ne aggódjon azonban, mert ez az útmutató minden szükséges információt megad.

Hol található Magby a The Indigo Disk DLC-ben

A Magbyvel két helyen találkozhatunk a The Indigo Disk DLC kiterjedt Terrarium nyílt világában. Az első hely, ahol érdemes megnézni, a Savannah Biome sárga füves mezői. A második terület a Coastal Biome, ahol szerencsésebb lehet Magby megtalálása, ha a Torchlit Labyrinth barlangokat fedezi fel a nyílt Savannah helyett.

Ha sikerül megtalálnod a Magbyt, két következő formába fejlesztheted: Magmar és Magmortar. Míg a Magby Magmarrá fejlesztése viszonylag egyszerű, a Magmortar fejlesztéséhez meg kell felelni a The Indigo Disk speciális követelményeinek. Olvasson tovább, ha többet szeretne megtudni.

Hogyan fejlesszük a Magbyt Magmarrá, Magmortarra, és szerezzünk Magmarizert

Mielőtt belemerülnénk a részletekbe, vizsgáljuk meg Magby statisztikáit:

Típus: Tűz

HP: 45

Támadás: 75

Védekezés: 37

Attack Sp: 70

Védekezés: 55

Sebesség: 83

Összesen: 365

Tűz-típusú Pokémonként Magby erős a fű, bogár, jég és acél típusok ellen. Azonban gyenge a Föld, a Szikla és a Víz ellen, és támadásainak ellenállnak a Sárkány típusúak. A Magby Magmarrá fejlődik, amint eléri a 30. szintet. Íme Magmar statisztikái:

Típus: Tűz

Képesség: Flame Body – 30% esélye megégetni az ellenfelet, ha fizikai mozdulattal támadják

HP: 65

Támadás: 95

Védekezés: 57

Attack Sp: 100

Védekezés: 85

Sebesség: 93

Összesen: 495

Ahhoz, hogy a Magmarból Magmortar váljon, el kell cserélnie, miközben Magmarizer van az Indigo Disk DLC-ben. A Magmarizer 250 BP-ért megvásárolható a Blueberry Academy iskolai üzletében. A BP a Blueberry Points rövidítése, amelyet a BBQ vagy Blueberry Quest teljesítésével szerezhet – különféle, különböző léptékű kihívásokat. A kereskedés után a Magmar Magmortarrá fejlődik a következő statisztikákkal:

Típus: Tűz

Képesség: Flame Body – 30% esélye megégetni az ellenfelet, ha fizikai mozdulattal támadják

HP: 75

Támadás: 95

Védekezés: 67

Attack Sp: 125

Védekezés: 95

Sebesség: 83

Összesen: 540

Ha a Magmarizer követelmény teljesül, Magmarját azonnal Magmortarrá fejlesztheti a fejlődés után, feltéve, hogy van egy barátja, akivel kereskedhet. A Pokémon Scarlet és Violet's Indigo Disk DLC kizárólag Nintendo Switchen érhető el a The Hidden Treasure of Area Zero Expansion Pass részeként. Ne felejtsd el felfedezni a teljes Pokédexet, hogy felfedezd a DLC összes hihetetlen lényét.