Meddig jó az övsömör elleni vakcina?

[Város, állam] – Az övsömör, más néven herpes zoster, egy fájdalmas vírusfertőzés, amelyet a bárányhimlőt okozó varicella-zoster vírus okoz. Általában idősebb felnőtteket és legyengült immunrendszerű egyéneket érint. Ennek a legyengítő állapotnak a megelőzése érdekében övsömör elleni vakcina áll rendelkezésre. De meddig tart a védelem ettől a vakcinától? Találjuk ki.

A Zostavax néven is ismert övsömör elleni vakcina volt az első vakcina, amelyet az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) hagyott jóvá az övsömör megelőzésére. 2017-ben azonban bemutattak egy új és hatékonyabb vakcinát, a Shingrixet. A Shingrix jelenleg a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) által javasolt vakcina az övsömör megelőzésére.

Mennyi ideig nyújt védelmet a Shingrix vakcina?

A CDC szerint a Shingrix vakcina erős védelmet nyújt az övsömör és annak szövődményei ellen. Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a vakcina több mint 90%-ban hatékony az övsömör megelőzésében 50 éves és idősebb egyéneknél. A Shingrix vakcina által nyújtott védelem több évig tart, a vizsgálatok azt mutatják, hogy a vakcina az oltás után legalább négy évig nagyon hatékony marad.

Szükség van-e emlékeztető oltásra?

Míg a Shingrix vakcina hosszan tartó védelmet biztosít, a CDC egy második adagot javasol a maximális hatékonyság biztosítása érdekében. A második adagot az első adag után két-hat hónappal kell beadni. Az emlékeztető oltás fokozza és meghosszabbítja az immunválaszt, folyamatos védelmet nyújtva az övsömör ellen.

Mi a helyzet a régebbi vakcinával, a Zostavaxszal?

A régebbi övsömör elleni vakcina, a Zostavax még mindig elérhető, de már nem az előnyben részesített lehetőség. A Zostavax körülbelül öt évig nyújt védelmet az övsömör ellen, de hatékonysága idővel csökken. Ha korábban megkapta a Zostavax vakcinát, a CDC azt javasolja, hogy szerezze be a Shingrix vakcinát az övsömör elleni jobb védelem érdekében.

Összefoglalva, a Shingrix vakcina rendkívül hatékony az övsömör és szövődményeinek megelőzésében. Hosszan tartó védelme révén az egyének az oltás után még több évig nyugalmat élvezhetnek. Ne felejtse el konzultálni egészségügyi szolgáltatójával, hogy meghatározza az Ön számára legmegfelelőbb oltási ütemtervet, és biztosítsa, hogy a legfrissebb információkat kapja az övsömör megelőzésével kapcsolatban.

FAQ:

K: Mi az övsömör?

V: Az övsömör egy fájdalmas vírusfertőzés, amelyet a bárányhimlőt okozó varicella-zoster vírus okoz.

K: Mi az a Shingrix vakcina?

V: A Shingrix vakcina az FDA által jóváhagyott, rendkívül hatékony vakcina az övsömör megelőzésére. Ez a CDC által javasolt előnyben részesített vakcina.

K: Mennyi ideig nyújt védelmet a Shingrix vakcina?

V: A Shingrix vakcina erős védelmet nyújt az övsömör ellen az oltás után legalább négy évig.

K: Szükségem van egy emlékeztető oltásra?

V: Igen, a CDC a Shingrix vakcina második adagját javasolja a maximális hatékonyság biztosítása érdekében. A második adagot az első adag után két-hat hónappal kell beadni.

K: Mi a helyzet a régebbi vakcinával, a Zostavaxszal?

V: A Zostavax továbbra is elérhető, de már nem az előnyben részesített lehetőség. Körülbelül öt évig nyújt védelmet az övsömör ellen, de hatékonysága idővel csökken. A jobb védelem érdekében ajánlatos beszerezni a Shingrix vakcinát.