A forró levegő ivóvízzé alakítása: új áttörés a vízgyűjtésben

Az austini Texasi Egyetem kutatói jelentős előrehaladást értek el a vízhiány elleni megoldás kidolgozásában. A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent legújabb kutatásukban olyan molekulárisan megtervezett hidrogélt fejlesztettek ki, amely csak napenergia felhasználásával képes tiszta ivóvizet kinyerni a forró levegőből.

A hidrogél lehetővé teszi a víz gyors és hatékony kinyerését a légkörből, akár 104 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is, így alkalmas olyan területekre, ahol túlzott hőség tapasztalható, és korlátozott a tiszta vízhez való hozzáférés. Ezzel a technológiával az egyének egyszerűen a szabadban elhelyezve vizet vehetnek fel anélkül, hogy további energiafogyasztásra lenne szükségük.

A hidrogél a páratartalomtól függően 3.5-7 kilogramm vizet tud termelni a gélanyag kilogrammonként. Ami ezt a kutatást megkülönbözteti, az a hidrogél mikrogéleké alakíthatósága, ami nagymértékben növeli a vízbefogás és -leadás sebességét és hatékonyságát. A hidrogél mikroméretű részecskéivé alakításával a kutatók egy rendkívül hatékony szorbenst fejlesztettek ki, amely több napi cikluson keresztül jelentősen növelheti a víztermelést.

A technológia bővítése a következő fontos lépés. A kutatók eredményeiket olcsó, hordozható megoldássá kívánják alakítani tiszta ivóvíz előállítására, amely világszerte hasznosítható. Ez a fejlemény megváltoztathatja az alapvető tiszta vízhez való hozzáféréssel nem rendelkező lakosság életét, például Etiópiában, ahol a lakosság közel 60%-a szembesül ezzel a kihívással.

A technológia jövőbeli tervei között szerepel a mikrogélek tervezésének optimalizálása a hatékonyság további javítása érdekében. A kutatók a szerves anyagok felhasználását is vizsgálják a termelési költségek csökkentése érdekében. Mindazonáltal továbbra is kihívásokkal kell szembenézni a szorbensek gyártása és a termék tartósságának biztosítása terén. Emellett erőfeszítések folynak az eszköz hordozható verzióinak létrehozására a különféle alkalmazási forgatókönyvekhez.

Ez az áttörés reményt adhat a vízhiány által érintett régióknak. A meleg levegő ivóvízzé alakításának képessége napenergia felhasználásával egy lépéssel közelebb visz egy fenntartható megoldáshoz, amely világszerte enyhítheti a vízhiányos problémákat.

