Kezdődik az izgalom: itt a Steam Black Friday akciók!

A várva várt Steam Black Friday eladások hivatalosan is megkezdődtek, és egy hétig tartó extravagáns akciókat kínálnak a játékosoknak a népszerű játékok széles körében. 6:8 GMT / 10:1 CEST / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET órakor kezdődő akció a szerencsejáték-rajongóknak ígérkezik szerte a világon. Ez a várva várt esemény november XNUMX-ig tart, és elegendő időt biztosít a játékosoknak, hogy kedvenc időtöltésüknek hódoljanak a közelgő ünnepi szezonban.

Míg a kedvezményes játékok teljes listája csak a kiárusítás kezdetekor derül ki, a Steam egy izgalmas traileren keresztül káprázatos bepillantást engedett abba, hogy mire számíthatunk, amely az eseményen részt vevő játékok válogatását mutatja be. A felállás a kedvelt klasszikusok és a legújabb kasszasikerek lenyűgöző keveréke. A régebbi gyöngyszemek, mint például a Terraria és a Hunt: Showdown megosztják majd a rivaldafényt az olyan újabb kiadások mellett, mint a The Last Of Us: Part 1, a Marvel's Spider-Man: Miles Morales és a Starfield, sokféle lehetőséget ígérve minden játékíznek.

A nagyon keresett Steam Deck OLED nemrégiben való megjelenésével, amely felkeltette a kézi játékok szerelmeseinek érdeklődését, sokan kíváncsian várják a népszerű eszközzel kompatibilis játékok esetleges árengedményeit. A készülékre vonatkozó esetleges kedvezményekre is számítanak, mivel a játékosok már alig várják, hogy ezzel a korszerű kézi rendszerrel javítsák játékélményüket.

Az újabb címek, mint például a Like A Dragon: The Man Who Erased His Name és a Call Of Duty: Modern Warfare 3 bekerülése továbbra is bizonytalan. A korábbi eladások vegyes eredményeket mutattak a legutóbbi kiadásoknál, egyeseket teljesen kizártak, vagy minimális engedményt kaptak más címekhez képest. A várakozás azonban nagy, mivel a játékosok izgatottan várják az áhított játékok elérhetőségének és esetleges kedvezményeinek bejelentését.

Miközben a játékközösség ünnepli a Steam Black Friday akciók érkezését, izgalom tölti el a levegőt. Vonzó ajánlatokkal, kedvezményekkel és fantasztikus játékkínálattal ez az esemény lehetővé teszi a játékosok számára, hogy bővítsék könyvtáraikat és fedezzenek fel új kalandokat anélkül, hogy a bank feltörné. Készüljön fel kedvenc címei megragadására, és induljon el izgalmas digitális utazásokra, amelyek az ünnepi szezonban és azon túl is szórakoztatják Önt!

Gyakran ismételt kérdések

1. Mikor kezdődnek a Steam Black Friday akciói?

A Steam Black Friday értékesítése ma kezdődik, és 6:8 GMT / 10:1 CEST / XNUMX:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET órakor kezdődik.

2. Meddig tartanak a Steam Black Friday akciói?

A kiárusítás pontosan egy hétig tart, és november 28-án ér véget, ugyanabban az időben, amikor elkezdődött.

3. Milyen játékokat láthatunk akciósan?

Míg az eladásban részt vevő játékok teljes listája csak akkor derül ki, amikor elkezdődik, a Steam által kiadott előzetes bepillantást enged néhány olyan játékba, mint a Terraria, a Hunt: Showdown, a The Last Of Us: Part 1, a Marvel's Spider- Férfi: Miles Morales és Starfield.

4. Leszámítolják a Steam Deck OLED-et az akció során?

Magára a Steam Deck OLED-re vonatkozó kedvezményeket még nem erősítették meg, de sok játékos potenciális árcsökkentésben reménykedik, ami javíthatja játékélményét.

5. Bekerülnek-e az újabb címek, mint például a Like A Dragon: The Man Who Erased His Name és a Call Of Duty: Modern Warfare 3?

Továbbra is bizonytalan, hogy az újabb címek is részei lesznek-e az eladásnak, mivel a korábbi eladások vegyes eredményeket mutattak a legutóbbi kiadásoknál. A játékosok azonban izgatottan várnak minden bejelentést elérhetőségükről és esetleges kedvezményeikről.