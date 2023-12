By

A Netflix nemrég adta ki a várva várt Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition című filmet. Ez a gyűjtemény három ikonikus krimijátékot tartalmaz: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City és Grand Theft Auto: San Andreas. A játékosok új generációja számára frissítve ezeket a játékokat a Netflix alkalmazás segítségével telefonján vagy táblagépén is játszhatja.

Minden játék egyedi és változatos nyitott világot kínál, ahol a játékosok elmerülhetnek az izgalmas történetekben, vállalhatnak mellékküldetéseket, vagy egyszerűen felfedezhetik a hatalmas játékkörnyezetet. A szabadság, hogy azt csinálj, amit akarsz, ezeknek a krimi-eposzoknak a középpontjában áll.

A Liberty Cityben játszódó Grand Theft Auto III-ban a játékosok Claude szerepét öltik magukra, egy néma főszereplőt, aki bosszút akar állni volt barátnője és a most általa vezetett kartell ellen. A sötéten komikus narratívával és a sokféle bandával, amellyel szembe kell nézni, ez a játék meghatározta a nyílt világú játékmenetet 2001-ben.

A Grand Theft Auto: Vice City visszarepíti a játékosokat a '80-as évekbe Vice Cityben, ahol Tommy Vercetti maffiózóként játszanak. A Ray Liotta által megszólaltatott Tommynak fel kell emelkednie a bűnözői alvilág tetejére, és vissza kell szereznie az ellopott árukat, miután egy kábítószer-üzlet rosszul sül el.

Végül a Grand Theft Auto: San Andreasban a játékosok Carl „CJ” Johnson helyébe lépnek, aki édesanyja temetése után visszatér régi környékére. CJ-nek tisztáznia kell a nevét, és meg kell védenie a családját a korrupt zsaruktól. Ice-T és Samuel L. Jackson kölcsönzik hangjukat ehhez az izgalmas kalandhoz.

A Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a Netflixen ugyanazt a magával ragadó élményt nyújtja, mint az eredeti játékok, további frissítésekkel a modern konzolokhoz. A rajongók által kedvelt ikonikus filmzenék is megmaradnak.

Mire vársz még? Csatlakozz Claude-hoz, Tommyhoz és CJ-hez az epikus utazásaikhoz, és tapasztald meg a Grand Theft Auto trilógia izgalmait a Netflixen most. Kattintson az alábbi linkekre a játék megkezdéséhez:

– Grand Theft Auto III

- Grand Theft Auto Vice City

- Grand Theft Auto: San Andreas