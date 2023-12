A Google Gemini Nano: Forradalmasítja az offline mesterséges intelligenciát a telefonon

By

A Google Gemini Nano forradalmasítja a mesterséges intelligencia (AI) működését a telefonodon, így nincs szükség internetkapcsolatra. Míg a Gemini, a Google nagy nyelvi modellje (LLM) jobban megfelel az adatközpontoknak, a vállalat egy csökkentett verziót, a Nano-t fejlesztett ki helyi és offline használatra.

Jelenleg az egyetlen telefon, amely kompatibilis a Gemini Nano-val, a Pixel 8 Pro. A Pixel 8 Pro decemberi Feature Drop két Gemini Nano-alapú funkciót tartalmaz: az automatikus összegzés funkciót a Recorder alkalmazásban és a Smart Reply funkciót a Gboard billentyűzetén. Ezek a funkciók offline módban működnek, gyors és zökkenőmentes felhasználói élményt biztosítva.

A Google kicsiben kezdett a Nano-val, a Gemini által támogatott funkciókat angol nyelven vezette be, és csak bizonyos alkalmazásokra korlátozódott, mint például a WhatsApp. A vállalat azonban azt tervezi, hogy a jövőben bővíti képességeit és elérhetőségét. Még egy Gemini-alapú Bard for Assistant-t is fejlesztenek Pixel telefonokra, ami jobb felhasználói élményt ígér.

Lehet, hogy a Gemini Nano kisebb méretű, de a teljesítménye lenyűgöző. A Google DeepMind vezérigazgatója, Demis Hassabis kijelenti, hogy a Nano hihetetlen modell a korlátait tekintve. A cél az volt, hogy a Gemini nagy teljesítményű változatát hozzuk létre anélkül, hogy megerőltenénk a tárhelyet vagy a telefon processzorát.

Bár jelenleg csak a Google Tensor 3 processzorával kompatibilis, a Google azon dolgozik, hogy a Nano-t integrálja az Android egészébe. A vállalat bevezette az AICore rendszerszolgáltatást, amelyet a fejlesztők kihasználhatnak, hogy Gemini-alapú funkciókat építsenek be alkalmazásaikba. Ehhez csúcskategóriás chipekre lesz szükség, és a Google megemlíti a Qualcommot, a Samsungot és a MediaTeket, mint kompatibilis processzorokon dolgozó cégeket.

A Google Pixel telefonokra, mint mesterséges intelligencia eszközökre vonatkozó elképzelése a Gemini Nano-hoz hasonló fejlesztésekkel valósággá válik. A mesterséges intelligencia csúcskategóriás Android-eszközökbe való integrálása megváltoztathatja a felhasználói élményt, és idővel intelligensebbé és hatékonyabbá teheti az eszközöket. Ha olyan telefont keres, amely élvonalbeli mesterséges intelligencia képességeket kínál, a Gemini Nano funkcióval ellátott Pixel 8 Pro a legjobb eszköz.