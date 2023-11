A Google Fi Wireless 75 dolláros kedvezményt kínál a Pixel Watch 2 LTE árából a meglévő előfizetőknek

By

A Google Fi Wireless különleges Black Friday ajánlatot biztosít a meglévő MVNO-előfizetők számára, és 75 dolláros kedvezményt kínál a Pixel Watch 2 LTE-re. A kedvezmény igénybevételéhez a felhasználóknak a BLACKFRIDAY promóciós kódot kell használniuk fizetéskor, így az ár 324.99 dollárra csökken. A Google azonban nem határozta meg ennek az ügyletnek az időtartamát, így az érdeklődő ügyfeleknek javasoljuk, hogy mielőbb vásároljanak.

Eközben az amerikai Google Store és más kiskereskedők az eredeti Pixel Watch (Wi-Fi) 199.99 dollárért árulják, míg az LTE modell ára 249.99 dollár, miután megkapta a 80 dolláros kedvezményt. Továbbra sem látható, hogy a Google továbbra is árulja-e a korábbi hordható eszközt, mint a megfizethetőbb opciót a kínálatban.

A Pixel Watch 2 LTE árengedménye mellett a Google Fi Wireless 10 dolláros kedvezményt kínál különféle Pixel Watch szíjakra, például az Active, Stretch, Leather és Two-Tone Leather szíjakra, valamint 10 dollár kedvezményt a töltőkábel árából. , elérhető a Google Store-ban.

Ezenkívül a Google Fi számos más Black Friday ajánlatot is bevezetett ügyfelei számára. Ezek a következők: 699 USD vissza Pixel 8-ra, miután az év végéig előfizetett az Unlimited Plus előfizetésre 24 havi számlajóváírás után, 200 USD kedvezmény minden Pixel 8-vásárlásra azonnal az EXTRA200 promóciós kóddal, ami 300 USD megtakarítást jelent a Pixel 8 esetében meglévő ügyfelek, és akár 550 USD-t is visszakaphatnak 24 hónap után a legújabb Samsung Galaxy S23 készülékeken. Ezenkívül az ügyfelek 600 havi számlajóváírás után 24 USD-t kaphatnak vissza a Motorola razr+-ért.

Ha a Pixel Watch 2 LTE vagy más Google Fi Black Friday ajánlatok megvásárlását fontolgatja, feltétlenül használja ki ezeket a korlátozott idejű ajánlatokat, és élvezze az exkluzív kedvezményeket kedvenc eszközeire.

FAQ

1. Használhatom a 75 dolláros kedvezményt a Pixel Watch 2 LTE-re, ha nem vagyok Google Fi Wireless előfizető?

Nem, a Pixel Watch 75 LTE 2 dolláros kedvezményét kifejezetten a Google Fi Wireless meglévő MVNO-előfizetőinek ajánljuk. Ha nem vagy jelenlegi előfizető, előfordulhat, hogy nem jogosult erre az ajánlatra.

2. Meddig érvényes a Pixel Watch 2 LTE Black Friday ajánlata?

A Google nem közölt konkrét információkat a Pixel Watch 2 LTE Black Friday szerződésének időtartamáról. Javasoljuk, hogy a lehető leghamarabb vásárolja meg, hogy ne maradjon le a kedvezményről.

3. Rendelkezésre állnak más kedvezmények a Google Fi szolgáltatásban a Black Friday programban?

Igen, a Pixel Watch 2 LTE ajánlaton kívül a Google Fi Wireless kedvezményeket kínál különféle eszközökre, köztük a Pixel 8 és a Samsung Galaxy S23 készülékekre. A Pixel Watch szíjai és a töltőkábel szintén kedvezményes áron vásárolhatók meg.

4. Összevonhatok több Black Friday ajánlatot a Google Fi Wireless szolgáltatásban?

Bár az egyes kombinációk változhatnak, a Google Fi Wireless több Black Friday ajánlatát is kihasználhatja. Például, ha Ön már meglévő előfizető, élvezheti a Pixel Watch 2 LTE kedvezményét, valamint az egyéb eszközök, például a Pixel 8 kedvezményeit.

5. Hol találhatok további információt a Google Fi Wireless szolgáltatásról és a Black Friday ajánlatokról?

Látogassa meg a Google Fi Wireless webhelyet, vagy kövesse a hivatalos közösségi média csatornáit, hogy további információt kapjon a Black Friday ajánlatairól. Ezenkívül a technológiai hírekkel foglalkozó webhelyek és fórumok további részletekkel is szolgálhatnak ezekről az ajánlatokról.