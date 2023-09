A Fortnite 26.10 frissítés bemutatja a My Hero Academia Crossovert

By

Megérkezett a Fortnite legújabb frissítése, a 26.10-es verzió, néhány izgalmas új funkcióval és tartalommal. Ennek a frissítésnek az egyik legfontosabb eleme a My Hero Academia crossover, amely a népszerű animesorozat karaktereit és képességeit hozza a battle royale játékba.

A játékosok mostantól használhatják Todoroki Jégfal elemét, amely lehetővé teszi számukra, hogy gleccser akadályokat hozzanak létre védekezés vagy támadás céljából. A Jégfal jelentős mennyiségű egészséggel rendelkezik, és elbírja a sérüléseket, amíg el nem törik. Megtalálható a földön, a ládákban vagy az All Might Supply Dropsban. Ez az elem egyedi csavart ad a játékmenetnek, mivel csapdába ejtheti az ellenfeleket, és csúsztatásra késztetheti őket a jégen.

A jégfalon kívül a játékosok Deku Smash képességét is kihasználhatják, amely egyetlen ütéssel azonnal kiütheti az ellenséget. Ezt az erőt azonban csak az All Might Supply Drop-ból lehet megszerezni, ezért a játékosoknak figyelniük kell ezekre a cseppekre.

A Deku és Todoroki küldetések teljesítése tapasztalati pontokkal jutalmazza a játékosokat, összesen hat My Hero Academia küldetés teljesítése pedig azonnali szintre emeli a játékost.

Továbbá három új My Hero Academia skin került be az Item Shopba. A játékosok most Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima és Mina Ashido szerepében harcolhatnak, akik az UA három legfontosabb hőse az edzéseken.

A crossover tartalom mellett a frissítés bemutatja a Pizza Party elemet is, amely gyógyíthatja a játékosokat és megerősítheti a pajzsukat. A Reckless SMG Reload kiegészítés lehetővé teszi az SMG-k gyorsabb újratöltését, és az új Super Level Style-ok feloldhatók bizonyos ruhákhoz a 100. és 125. évad szintjén.

Összességében a Fortnite 26.10 frissítés számos izgalmas új funkciót és tartalmat kínál a játékosok számára. Legyen szó erőteljes képességek felszabadításáról, jeges akadályok létrehozásáról vagy öltözékek kiegyenlítéséről, ebben a legújabb frissítésben mindenki talál valamit.

