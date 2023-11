A Destiny 2 üdvözli a Fehér Farkast: Az együttműködés új hulláma

Destiny 2 játékos, örülj! A Bungie nemrég jelentette be izgalmas együttműködését a CD Projekt Red híres RPG-jével, a The Witcher 3-mal. A játékosok számára egyedülálló csavart kínálva három új páncélkészletet mutatnak be, amelyek lehetővé teszik az ikonikus Rivia Geralt megtestesülését. Azonban van egy fogás: ezek az új skinek olyan időszakban jöttek, amikor a Destiny 2 az elmúlt évek mélypontját éli.

Sajtóközleményben a Bungie felfedte ennek a játékon belüli együttműködésnek az érkezését, amely egybeesik a november 28-i Season of the Wish-vel. „A Guardians szörnygyilkosokká válhat új kozmetikumokkal, amelyeket Rivia Geralt ihletett” – jelentette be Bungie. A páncéldíszek mellett a játékosok egy Ghost shell-re, egy hajóra, egy Sparrow-ra, egy emote-ra és egy finisherre is számíthatnak, hogy teljessé tegye a crossover élményét.

Noha a páncélkészletek pontos árának részleteit még nem hozták nyilvánosságra, a korábbi együttműködések, például az Assassin's Creeddel általában 20 dollárba kerültek készletenként. Ha ugyanez vonatkozik erre is, a játékosok 60 dollárt költhetnek mindhárom készlet megvásárlására, anélkül, hogy a Ghost shell és egyéb tárgyak költségeit is figyelembe vennék. Figyelemre méltó, hogy a korábbi crossover készletek nem voltak megvásárolhatók játékon belüli pénznemben, ami azt jelenti, hogy valódi pénz az egyetlen módja annak, hogy megszerezzék őket.

A The Witcher franchise rajongói számára ezek az új skinek kétségtelenül csábítóak. Bevezetésük azonban nem is jöhetett volna a Destiny 2 számára nagyobb kihívást jelentő időszakban. A játék viharos évnek néz elébe, ami a Bungie 100 alkalmazott elbocsátására vonatkozó döntésével tetőzött, ami 45 százalékkal elmaradt a bevételi előrejelzésektől, és késleltette a The Final Shapet. három hónapos bővítés. Mivel a játékosok száma minden idők mélypontján van a Steamen, a közösségen belüli frusztráció csak fokozódott.

Ahogy előre tekintünk a Season of the Wish-re, amely egy öt évre visszanyúló Destiny 2 rejtély megfejtését ígéri, a játék jövőjét illetően bizonytalanságok merülnek fel. A drága páncélkészletek kérdése továbbra is fájó pont a közösség számára. Az elégedetlenség egy részének enyhítésére a Destiny 2 tavaly szeptemberben ingyen felajánlotta egyik új páncélkészletét. Azonban, amint a Forbes írója, Paul Tassi hangsúlyozza, kétségtelenül nagy kihívást jelent majd rávenni a játékosokat, hogy fektessenek be egy újabb együttműködésbe a személyzet elbocsátása után, függetlenül az új készletek látványától.

FAQ:

1. Mennyibe kerülnek az új Witcher ihletésű páncélkészletek?

A pontos árazási részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a korábbi együttműködések alapján a játékosok nagyjából 20 dolláros árra számíthatnak egyenként.

2. Megszerezhetők-e a páncélkészletek játékon belüli valutával?

Nem, a crossover készletek hagyományosan csak valódi pénzzel vásárolhatók meg, játékbeli pénznemben nem.

3. Miért néz szembe a Destiny 2 kihívásokkal?

A Destiny 2 viharos évet élt meg, beleértve az elbocsátásokat, az elmaradt bevételi előrejelzéseket és a bővítések késését.

4. Milyen erőfeszítéseket tettek a játékosok elégedetlenségének kezelésére?

Annak érdekében, hogy csillapítsa a haragot, a Destiny 2 szeptemberben ingyen felajánlotta az egyik új páncélkészletét.