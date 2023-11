A Dota 2 legújabb javítása egyensúlyi változásokat és izgalmas frissítéseket hoz

By

A Valve Software kiadta a várva várt 7.42e javítást a Dota 2-höz, miután a The International (TI) október végén lezárult. Noha egyes játékosok szélesebb körű változtatásokat reméltek, ez a frissítés az egyensúlyi módosításokra és a számok módosítására összpontosít. Ugyanakkor foglalkozik bizonyos Erőhősök dominanciájával, mint például a Bristleback, a Chaos Knight és a Spirit Breaker, a TI 2023 metajátékában.

A játékot az elejétől a végéig irányító, nagy sebzésű Erős hősök olyan nerfeket kaptak, amelyekre nagyon szükség van ebben a javításban. Bristleback, aki az Aghanim Scepter-into-Bloodstone felépítéséről ismert, csökkentette a Quill Spray maximális sebzését. Ezenkívül az Aghanim's Shard képessége, a Hairball rövidebb leadási hatótávolsággal és hosszabb lehűtéssel rendelkezik. A Bristleback 20-as szintű tehetsége, amely növelte a Quill Spray Stack Damage-t, szintén meggyengült.

Chaos Knight, akit népszerű volt a hordozási szerepre, kiigazításokat tapasztalt a fenntarthatóság és a gazdálkodási képességek terén. A Chaos Strike creepek elleni életlopás büntetése megemelkedett, a Phantasm manaköltsége pedig jelentősen megnőtt. Ezek a változtatások célja, hogy csökkentsék korai játékuralmát, és megnehezítsék számára az ellenfelek zaklatását a sávban.

Spirit Breaker, a TI 2023 hőse nerfekkel néz szembe Charge of Darkness képességével és Aghanim's Scepter fejlesztésével. A Charge of Darkness lehűtését megnövelték, így kevésbé kényelmes a gank felállítása. Másik jellegzetes képessége, a Greater Bash szintén gyengült a creepek ellen, így a Spirit Breaker számára nagyobb kihívást jelent a hullámok tisztítása.

Ezen beállítások mellett a 7.42e patch buffokat kínál számos Agility és Intelligence hősnek, akiket beárnyékolt a Strength hősök dominanciája. A Drow Ranger, az Enigma, a Lion, a Lycan és a Timbersaw mind továbbfejlesztették készségeiket és képességeiket, így életképesebbek lettek a metajátékban.

A hősváltásokon kívül ez a javítás a népszerű és népszerűtlen elemek módosításait is bevezeti. A Hand of Midas és a Heart of Tarrasque, amelyeket általában a TI alatt vásároltak, nerfeket kapott, hogy csökkentsék erejüket. Eközben az alulhasznosított korai játék harci tárgyakat lecsiszolták, növelve relevanciájukat és életképességüket a mérkőzéseken.

Ezekkel az egyensúlyi változásokkal és frissítésekkel a Dota 2 közösség elmozdulásra számíthat a metajátékban, ami új stratégiák és hősválasztások előtt nyit lehetőséget. A 7.42e patch módosításai dinamikusabb és változatosabb játékélmény megteremtését célozzák a közelgő ESL One Kuala Lumpur 2023 versenyen, ahol 12 csapat verseng az 1 millió dolláros nyereményalapból.

FAQ

K: Milyen változtatásokat hajtottak végre a népszerű Strength hősökön?

V: A Bristleback, a Chaos Knight és a Spirit Breaker nerfeket kapott, hogy csökkentsék dominanciájukat a metajátékban. Bristleback Quill Spray sebzését és tehetségbónuszait csökkentették, Chaos Knight creepek elleni életlopását megbüntették, Spirit Breaker töltése és végső képességei pedig megnőttek.

K: Mely Agility- és Intelligence-hősök lettek döbbenetesek?

V: A Drow Ranger, az Enigma, a Lion, a Lycan és a Timbersaw buffokat kapott, hogy fejlesszék készségeiket és képességeiket, így életképesebbek lesznek a játékban.

K: Valamilyen elem nerfed vagy polírozott?

V: Igen, olyan népszerű tárgyakat, mint a Hand of Midas és a Heart of Tarrasque nerfed, míg a kevésbé használt harci tárgyakat, mint az Eternal Shroud, a Vladimir's Offering és a Pavise, lecsiszolták, növelve a meccseken való hatékonyságukat.