Az övsömör elleni védőoltás megakadályozza az övsömör kialakulását?

Az övsömör elleni vakcina megakadályozza, hogy övsömör legyen?

Az övsömör, más néven herpes zoster, egy fájdalmas vírusfertőzés, amelyet a bárányhimlőt okozó varicella-zoster vírus okoz. Általában idősebb felnőtteket és legyengült immunrendszerű egyéneket érint. A jó hír az, hogy létezik védőoltás az övsömör megelőzésére, de ez garantálja a teljes védelmet? Térjünk bele ebbe a kérdésbe, és tárjuk fel a tényeket.

A Zostavax néven ismert övsömör elleni védőoltást az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) 2006-os jóváhagyása óta széles körben alkalmazzák. 2017-ben azonban bemutatták a Shingrix nevű, hatékonyabb vakcinát, amely ma az övsömör megelőzésének előnyben részesített megoldása. . Mindkét vakcina úgy fejti ki hatását, hogy fokozza az immunrendszer válaszát a varicella-zoster vírusra.

Míg az övsömör elleni vakcina jelentősen csökkenti az övsömör kialakulásának kockázatát, nem biztosít teljes immunitást. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) szerint a Shingrix vakcina körülbelül 90%-ban hatékony az övsömör megelőzésében. Ez azt jelenti, hogy még ha be is oltották, még mindig van egy kis esély a fertőzés kialakulására. Ha azonban az oltás után övsömör jelentkezik, a tünetek általában enyhébbek, a betegség időtartama pedig rövidebb.

FAQ:

K: Ki kapja meg az övsömör elleni védőoltást?

V: A CDC azt javasolja, hogy az 50 éves és idősebb felnőttek kapják a Shingrix vakcinát, függetlenül attól, hogy korábban övsömörben szenvedtek, vagy kapták-e a korábbi Zostavax vakcinát.

K: Hány adag vakcina szükséges?

V: A Shingrix vakcinát két adagban adják be, a második adagot 2-6 hónappal az első adag után.

K: Vannak mellékhatásai?

V: Mint minden vakcina, az övsömör elleni vakcina is okozhat mellékhatásokat, beleértve a fájdalmat az injekció beadásának helyén, izomfájdalmat, fáradtságot és fejfájást. Ezek a mellékhatások általában enyhék és átmenetiek.

Összefoglalva, bár az övsömör elleni vakcina nem garantál teljes védelmet az övsömör ellen, rendkívül hatékonyan csökkenti a fertőzés kialakulásának kockázatát. A védőoltás beadása erősen ajánlott 50 év felettiek számára az övsömör tüneteinek súlyosságának és időtartamának minimalizálása érdekében. Konzultáljon egészségügyi szolgáltatójával, hogy eldöntse, megfelelő-e az övsömör elleni vakcina az Ön számára.