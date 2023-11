Szükségem van a harmadik övsömör elleni vakcinára?

Mivel a COVID-19 világjárvány továbbra is uralja a híreket, fontos, hogy ne feledkezzünk meg más egészségügyi problémákról sem. Az egyik ilyen probléma az övsömör, egy fájdalmas vírusfertőzés, amelyet a bárányhimlőt is okozó varicella-zoster vírus okoz. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) azt javasolja, hogy az 50 éves és idősebb felnőttek kapjanak két dózist a Shingrix néven ismert övsömör elleni vakcinából, hogy megvédjék ezt a potenciálisan legyengítő állapotot. Gyakori kérdés azonban, hogy szükséges-e egy harmadik adag. Vizsgáljuk meg ezt a témát tovább.

Mi az övsömör elleni vakcina?

Az övsömör elleni vakcina, a Shingrix egy rendkívül hatékony vakcina, amely segít megelőzni az övsömört és annak szövődményeit. Két adagban adják be, a második adagot az első után két-hat hónappal adják be. A Shingrix 50 éves és idősebb felnőttek számára ajánlott, még akkor is, ha korábban övsömörben szenvedtek, vagy megkapták a régebbi övsömör elleni vakcinát, a Zostavaxot.

Miért lehet szükség a harmadik adagra?

Míg a Shingrix kétadagos kezelési rendje erős védelmet nyújt az övsömör ellen, a vizsgálatok kimutatták, hogy a vakcina hatékonysága idővel csökkenhet. A CDC jelenleg azt javasolja, hogy a közepesen vagy súlyosan immunhiányos egyének kapjanak egy harmadik adag vakcinát a kezdeti kétadagos sorozat befejezése után. Ennek a kiegészítő adagnak az a célja, hogy fokozza és meghosszabbítsa az immunválaszt, folyamatos védelmet nyújtva az övsömör ellen.

Kinek kell fontolóra vennie a harmadik adagot?

A CDC kifejezetten javasolja a Shingrix harmadik adagját azoknak az egyéneknek, akik szilárd szervátültetésen, vérképző őssejt-transzplantáción estek át, vagy akiknél olyan állapotot diagnosztizáltak, amely súlyosan gyengíti az immunrendszert. Fontos, hogy konzultáljon egy egészségügyi szolgáltatóval, hogy eldöntse, ebbe a kategóriába tartozik-e, és megfelelő-e az Ön számára egy harmadik adag.

Következtetés

Míg az egyének többségének nincs szüksége a harmadik adag övsömör elleni vakcinára, az immunhiányosok részesülhetnek az általa nyújtott további védelemből. Mint mindig, most is feltétlenül konzultáljon egészségügyi szakemberrel, aki felméri az Ön egyéni körülményeit, és személyre szabott ajánlásokat tud adni. Legyen tájékozott, maradjon védett, és helyezze előtérbe egészségét.