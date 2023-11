Az új Game Studios Shine a TIGA Awards 2023-on

Az Egyesült Királyság kereskedelmi szervezete, a TIGA a közelmúltban tartotta éves díjátadó ünnepségét, a játékiparban elért kiemelkedő teljesítmények elismeréseként. Az idei díjak a feltörekvő játékstúdiók innovációját és kreativitását mutatták be, kiemelve hozzájárulásukat a folyamatosan fejlődő játékvilághoz.

A ceremóniából a Dlala Studios került ki győztesként, amely megnyerte az év játéka díjat magával ragadó alkotásáért, a Disney Illusion Islandért. Ez az elbűvölő játék nemcsak a legmagasabb kitüntetést szerezte meg, hanem a legjobb közösségi játék címet is elnyerte, magával ragadó játékmenetével és magával ragadó történetével elbűvölve a játékosokat.

Az Ustwo Games egy másik figyelemre méltó nyertes lett, két kategóriában szerzett elismerést. Elgondolkodtató játékukkal, a Desta: The Memories Betweennel az Ustwo Games nemcsak a Diversity Awardot nyerte el, hanem a Creativity in Games elismerést is megkapta. A Desta: The Memories Between a történetmesélés új dimenzióiba nyúl, friss és magával ragadó játékélményt kínálva a játékosoknak.

A kivételes kivitelezéséről ismert Sumo Digital prominens stúdió elnyerte a Legjobb Nagy Stúdió díjat, ami bizonyítja elhivatottságukat és tehetségüket. Emellett azt a megtiszteltetést is megszerezték, hogy ők lehetnek az új Legjobb Tehetségfejlesztési Kezdeményezés kategória első díjazottjai. A Sumo Digital elkötelezettsége a tehetséggondozás és az iparágon belüli növekedés előmozdítása iránt, jól megérdemelt elismerést szerzett.

A TIGA Awards 2023 két új kategóriát vezetett be a különböző területeken elért kiválóság ünneplésére. A Playground Games elnyerte az Elkötelezettség a munkahelyi jólétért díjat, amely bemutatja elkötelezettségét a pozitív munkahelyi környezet előmozdítása iránt. Eközben a Rocksteady Studios elnyerte a Commitment to ESG díjat fenntartható és felelősségteljes gyakorlatáért.

Az elismerés a stúdiókon túl olyan figyelemre méltó személyekre is kiterjedt, akik jelentős mértékben hozzájárultak a játékiparhoz. A Playground Games HR igazgatója, Geraldine Cross megkapta a Kiemelkedő egyéni díjat, elismerve kivételes vezetői szerepét és a vállalat sikeréhez való hozzájárulását. A Flix Interactive vezérigazgatója, John Tearle megkapta a Kiemelkedő Vezetői Díjat, amivel elismerte a játékfejlesztéssel kapcsolatos látomásos megközelítését.

A TIGA Awards 2023 ünnepsége rendkívül sikeres volt, több mint 350 résztvevő gyűlt össze a tekintélyes Troxy Londonban. Az idei nyertesek a tehetségek és az innováció új hullámát képviselik a játékiparban, feszegetve a határokat és elbűvölve a játékosokat világszerte.

GYIK

1. Mi az a TIGA Awards?

A TIGA Awards egy évente megrendezett esemény, amely az Egyesült Királyság játékiparának kiválóságát és innovációját ismeri el.

2. Melyik játék nyerte el az Év Játéka díjat a TIGA Awards 2023-on?

A Dlala Studios által fejlesztett Disney Illusion Islandet az év játékának koronázták meg a 2023-as TIGA Awards-on.

3. Melyik stúdió nyerte el a Legjobb Kisstúdió díjat?

A legjobb kis stúdió díjat a Dlala Studios kapta a játékiparhoz való figyelemre méltó hozzájárulásáért.

4. Ki nyerte a Kreativitás a játékokban díjat?

Az Ustwo Games a Creativity in Games díjjal jutalmazta magával ragadó alkotásáért, a Desta: The Memories Betweenért.

5. Melyik stúdió nyerte el a Legjobb Tehetségfejlesztési Kezdeményezés díjat?

A Sumo Digital lett a Legjobb Tehetségfejlesztési Kezdeményezés díjának első kitüntetettje a TIGA Awards 2023-on, amely bemutatja elkötelezettségét a tehetséggondozás iránt a játékiparban.