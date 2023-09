By

Az Aniplex kiadó új társasjáték stílusú játékot jelentett be Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase címmel! Saikyou Taishi! a Nintendo Switchhez. A 2024-ben megjelenő játék a rendkívül népszerű Demon Slayer anime- és mangasorozaton alapul. Jelenleg azonban csak Japánban lesz elérhető.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! követi a franchise első videojáték-adaptációját, a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles-t, amely 2021-ben indult, és 2022-ben került a Nintendo Switchre. Míg részletek a Mezase-ről! Saikyou Taishi! jelenleg korlátozott, a bejelentés előzetese és a Demon Slayer hivatalos weboldala bepillantást enged abba, hogy mire számíthatnak a játékosok.

Ellentétben az előző verekedős játék adaptációval, a Mezase! Saikyou Taishi! Úgy tűnik, hogy inkább a társasjáték-szerű élményre összpontosít, és ihletet meríthet a népszerű Mario Party sorozatból. Bár konkrét játékmechanizmust nem árultak el, a Demon Slayer rajongói a jól fogadott verekedős játékhoz hasonló magával ragadó és lebilincselő élményre számíthatnak.

Bár a nyugati megjelenést nem erősítették meg, remélhetőleg a Japánon kívüli rajongók is élvezhetik a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase című filmet! Saikyou Taishi!. A Demon Slayer rajongói a megjegyzésekben oszthatják meg izgatottságukat és várakozásaikat a játékkal kapcsolatban.

Források:

– [Forrás címe]

– [Forrás címe]