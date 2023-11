Új részletek derültek ki: A Final Fantasy 7 Rebirth izgalmas játékjellemzőket és karaktereket mutat be

By

A Square Enix a közelmúltban rengeteg új játékrészletet és a Final Fantasy 7 Rebirth kísérő képét osztotta meg, valamint a Red XIII által narrált előzetest, amely összefoglalja a trilógia első epizódjának eseményeit. Ez az összefoglaló szerepelni fog a játék főmenüjében azon játékosok számára, akiknek frissítésre van szükségük a Final Fantasy 7 Remake-en. Minden új frissítéssel a rajongók egyre közelebb kerülnek a várva várt, 29. február 2024-i megjelenéshez.

A stúdió által megerősített izgalmas funkciók közé tartozik az Active és a Classic harci módok visszatérése. A játékosok ismét választhatnak a gyors tempójú akció vagy a stratégiaibb és megfontoltabb megközelítés között. Ezenkívül egy új, dinamikus nehézségi módot vezetnek be. Ez a mód lehetővé teszi a játékosoknak, hogy búcsút intsenek a hagyományos szintlépésnek az ellenség nehézségi szintjének a játékos képességeihez igazításával, így nagyobb kihívást jelentve a játék, vagy könnyebb győzelmeket adva.

A Square Enix részleteket is nyilvánosságra hozott az Újjászületés új régióiról és karaktereiről. Az egyik ilyen régió a Mythril-bánya, amely egykor virágzó bánya volt, amely összeköti a vadont Junonnal. Azonban használaton kívül esett, miután a Shinra Corporation kifejlesztett egy kiváló ásványt, és a bányát szörnyek fertőzték meg.

Új karakterek is bemutatkoztak. Broden, Kalm fogadójának tulajdonosa ellenséges Shinra iránt, és felajánlja, hogy segít Cloudnak és barátainak megszökni vállalati ellenségeiktől. A Junon közelében élő, vidám fiatal lány, Priscilla mélyen aggódik az általa kiképzett delfin biztonságáért, mivel a közeli makói reaktor beszennyezte a környező vizeket. Billy, Bill unokája és a csokoládéfarm tulajdonosa fiatalon elveszítette szüleit, és felajánlja, hogy megtanítja Cloudnak és társainak a csokoládé rögzítésének alapjait, cserébe azért, hogy felkeresse a nővére boltját. Végül Chloe, Billy melegszívű nővére egy üzletet vezet a tanyán, ahol kézműves anyagokat és egyéb érdekességeket árul.

Az új karakterek mellett a Square Enix kibővítette az Újjászületésben elérhető Synergy képességeket. Ez a funkció lehetővé teszi két karakter számára, hogy erőteljes közös támadásokat hajtsanak végre, miközben a játékosok feljebb lépnek a csoportjukban, különböző képességek szabadulnak fel. Példák ezekre a szinergia-képességekre, mint például a felhő, amely Tifát az ellenség ellen indítja a Relentless Rush nevű tandem támadásra, és Barret nagy sebességgel dobja a Red XIII-at, hogy végrehajtsa Overfangot.

Ezenkívül a Square Enix új részleteket árult el a Red XIII játékmechanikájáról, aki először válik játszható karakterré. A Red XIII képességei a gyors fizikai és nagy hatótávolságú mágikus támadások körül forognak, mint például a Starfust Ray. Egyedülálló képessége, a Vengeance Mode lehetővé teszi számára, hogy ellenük fordítsa az ellenséges támadások erejét.

A megjelenés dátumának közeledtével a rajongók még izgalmasabb frissítésekre és meglepetésekre számíthatnak a Final Fantasy 7 Rebirth játékban. Az új Zack-központú történettel és a Final Fantasy 7 Ever Crisis Sephiroth retrospektívájának esetleges beépítésével a játék izgalmas élménynek ígérkezik a veterán játékosok és az újoncok számára egyaránt.

FAQ:

K: Mikor lesz a Final Fantasy 7 Rebirth megjelenési dátuma?

V: A játék megjelenése 29. február 2024-én várható.

K: A Final Fantasy 7 Rebirth új játékmódokat fog tartalmazni?

V: Igen, a játékosok számíthatnak az Aktív és a Klasszikus harci módok visszatérésére, valamint egy új, Dynamic nevű nehézségi mód hozzáadására.

K: Vannak új karakterek a Final Fantasy 7 Rebirthben?

V: Igen, a játék új karaktereket mutat be, köztük Brodent, Priscillát, Billyt és Chloét.

K: Mik a Synergy képességek a Final Fantasy 7 Rebirthben?

V: A szinergia képességek olyan erőteljes közös támadások, amelyeket két karakter együtt hajthat végre, és további képességek szabadulnak fel, ahogy a játékosok szintre lépnek a csoportjukban.

K: A Red XIII játszható karakter lesz a Final Fantasy 7 Rebirthben?

V: Igen, a Red XIII játszható karakter lesz a játékban, egyedülálló harci képességekkel és egy Vengeance Mode nevű képességgel.

K: Van összefüggés a Final Fantasy 7 Rebirth és a Final Fantasy 7 Ever Crisis között?

V: Igen, a Final Fantasy 7 Rebirth egy új történetszálat tartalmaz majd, amely Zackre összpontosít, és Sephiroth retrospektívjének is lehetnek elemei a Final Fantasy 7 Ever Crisisben. (Forrás: IGN France)