Az MGM Resorts elleni kibertámadás zavarokat okoz az ügyfeleknek

Az MGM Resorts ügyfelei problémákat tapasztaltak a pénznyerő automatákkal és az online szobafoglalási rendszerekkel a népszerű kaszinó- és szállodaóriás elleni kibertámadást követően. Míg bizonyos rendszereket leállítottak a kiberbiztonsági probléma miatt, az MGM Resorts kijelentette, hogy létesítményei továbbra is működőképesek. Az ügyfelek különféle problémákról számoltak be, mint például a digitális kulcsok hibás működése, ami miatt rossz szobákba léptek be. Egyes személyek a közösségi médiában panaszkodtak a lemondott foglalásokról, arról, hogy nem tudnak bejelentkezni, kártyás fizetést végrehajtani vagy bejelentkezni MGM-fiókjukba.

Az incidensre reagálva az MGM Resorts vizsgálatot kezdett külső kiberbiztonsági szakértők bevonásával. Értesítették a bűnüldöző szerveket is, és azonnal intézkedtek rendszereik és adataik védelmében bizonyos rendszerek leállításával. A cég jelenleg is vizsgálja a kibertámadás természetét és terjedelmét. A támadás ellenére az üdülőhelyek étkezési, szórakozási és játéklétesítményei továbbra is működnek, és a vendégek továbbra is elérhetik szállodai szobáikat a recepció segítségével.

A cég fő webhelye azonban jelenleg nem érhető el, így az ügyfelek telefonon vagy harmadik felek webhelyein keresztül léphetnek kapcsolatba velük. Az MGM Resorts számos szállodával és kaszinóval rendelkezik az Egyesült Államokban, köztük Las Vegas jól ismert helyszíneivel. Ez a második kiberbiztonsági incidens a vállalatnál, a korábbi incidens 2019-ben történt, amikor a hackerek több mint 10 millió ügyfélrekordot loptak el. Egyelőre bizonytalan, hogy a jelenlegi kibertámadás során nem kerültek-e veszélybe hasonló adatok.

Források: BBC News

Meghatározások: Kibertámadás – számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz való jogosulatlan hozzáférési kísérlet, jellemzően adatok megzavarása vagy ellopása céljából.